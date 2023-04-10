Власти Нового Уренгоя определились с кандидатурой начальника «молодежки» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ставленник губернатора ЯНАО в Новом Уренгое (ЯНАО) Стас Чернавских назначит главой управления молодежной политики Ивана Михайлова. Он является заместителем экс-начальника управления Павла Бухарова, с которым не продлили контракт. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«Исполняющий обязанности начальника управления молодежной политики Иван Михайлов официально займет должность. Говорят, что он ответственный и грамотный специалист», — сообщил инсайдер. Старожилы в соцполитике, напротив, считают кандидатуру Михайлова слабой для этой должности и предполагают, что фактически управлять «молодежкой» газовой столицы будет сам Чернавских.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

В январе Павел Бухаров покинул пост руководителя управления молодежной политики. Власти города не продлили с ним контракт. Временно его обязанности исполняет заместитель Иван Михайлов.