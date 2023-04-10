10 апреля 2023
09 апреля 2023

В управление молодежной политики в Новом Уренгое приходит новый начальник. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, бюджет, решение, лобби, законы
Власти Нового Уренгоя определились с кандидатурой начальника «молодежки» Фото:

Ставленник губернатора ЯНАО в Новом Уренгое (ЯНАО) Стас Чернавских назначит главой управления молодежной политики Ивана Михайлова. Он является заместителем экс-начальника управления Павла Бухарова, с которым не продлили контракт. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«Исполняющий обязанности начальника управления молодежной политики Иван Михайлов официально займет должность. Говорят, что он ответственный и грамотный специалист», — сообщил инсайдер. Старожилы в соцполитике, напротив, считают кандидатуру Михайлова слабой для этой должности и предполагают, что фактически управлять «молодежкой» газовой столицы будет сам Чернавских.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

В январе Павел Бухаров покинул пост руководителя управления молодежной политики. Власти города не продлили с ним контракт. Временно его обязанности исполняет заместитель Иван Михайлов.

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Ставленник губернатора ЯНАО в Новом Уренгое (ЯНАО) Стас Чернавских назначит главой управления молодежной политики Ивана Михайлова. Он является заместителем экс-начальника управления Павла Бухарова, с которым не продлили контракт. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Исполняющий обязанности начальника управления молодежной политики Иван Михайлов официально займет должность. Говорят, что он ответственный и грамотный специалист», — сообщил инсайдер. Старожилы в соцполитике, напротив, считают кандидатуру Михайлова слабой для этой должности и предполагают, что фактически управлять «молодежкой» газовой столицы будет сам Чернавских. В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. В январе Павел Бухаров покинул пост руководителя управления молодежной политики. Власти города не продлили с ним контракт. Временно его обязанности исполняет заместитель Иван Михайлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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