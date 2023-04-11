Десятки курганцев заявились на участие в конкурсе управленцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На конкурс управленцев «Лидеры России» от Курганской области поступило более 60 заявок для участия. Об этом сообщили в полпредстве Уральского округа.

«Количество заявок на участие в конкурсе „Лидеры России“. Курганская область — 66», — привели данные в telegram-канале UrFO-INFO со ссылкой на уральского полпреда Владимира Якушева.

Всего от уральского округа на конкурс поступило 3,5 тысячи заявок. Больше всего желающих из числа управленцев промышленных предприятий.

Якушев отметил, что конкурс является отличной возможностью проверить свои силы, поработать с ведущими бизнесменами и госслужащими. Конкурс «Лидеры России» позволяет найти перспективных людей и помогает им раскрыть свой потенциал», — сказал Якушев.