12 апреля 2023

В Курганской области прогнозируют электронное голосование на выборах президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-голосование. Москва, голосование, онлайн, дистанционное, электронное
У Курганской области есть шанс участвовать в альтернативном голосовании Фото:

Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев прогнозирует участие региона в электронном голосовании во время президентских выборов. Об этом глава облизбиркома сообщил во время прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«В сентябре 2022 года примерно восемь субъектов Российской Федерации приняли участие в альтернативном голосовании. У Курганской области есть все шансы также подключиться к электронному голосованию во время выборов президента РФ», — рассказал Скиндерев во время трансляции.

Глава избиркома отмечается, что в регионе большой процент зарегистрированных пользователей портала «Госуслуги», где и проводится электронное голосование. Также Скиндерев добавил, что в Курганской области нет серьезных проблем с интернетом, что помешало бы проведению альтернативного голосования.

Ранее URA.RU писало, что глава курганского избиркома назвал причины переноса срока голосования в нескольких округах. Скиндерев отметил, что такое решение принято из-за требования закона, так как муниципалитеты не могут долгое время находить без местных органов власти.

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Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев прогнозирует участие региона в электронном голосовании во время президентских выборов. Об этом глава облизбиркома сообщил во время прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «В сентябре 2022 года примерно восемь субъектов Российской Федерации приняли участие в альтернативном голосовании. У Курганской области есть все шансы также подключиться к электронному голосованию во время выборов президента РФ», — рассказал Скиндерев во время трансляции. Глава избиркома отмечается, что в регионе большой процент зарегистрированных пользователей портала «Госуслуги», где и проводится электронное голосование. Также Скиндерев добавил, что в Курганской области нет серьезных проблем с интернетом, что помешало бы проведению альтернативного голосования. Ранее URA.RU писало, что глава курганского избиркома назвал причины переноса срока голосования в нескольких округах. Скиндерев отметил, что такое решение принято из-за требования закона, так как муниципалитеты не могут долгое время находить без местных органов власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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