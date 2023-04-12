В Курганской области прогнозируют электронное голосование на выборах президента РФ

13 апреля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

У Курганской области есть шанс участвовать в альтернативном голосовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев прогнозирует участие региона в электронном голосовании во время президентских выборов. Об этом глава облизбиркома сообщил во время прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «В сентябре 2022 года примерно восемь субъектов Российской Федерации приняли участие в альтернативном голосовании. У Курганской области есть все шансы также подключиться к электронному голосованию во время выборов президента РФ», — рассказал Скиндерев во время трансляции. Глава избиркома отмечается, что в регионе большой процент зарегистрированных пользователей портала «Госуслуги», где и проводится электронное голосование. Также Скиндерев добавил, что в Курганской области нет серьезных проблем с интернетом, что помешало бы проведению альтернативного голосования. Ранее URA.RU писало, что глава курганского избиркома назвал причины переноса срока голосования в нескольких округах. Скиндерев отметил, что такое решение принято из-за требования закона, так как муниципалитеты не могут долгое время находить без местных органов власти.

Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев прогнозирует участие региона в электронном голосовании во время президентских выборов. Об этом глава облизбиркома сообщил во время прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «В сентябре 2022 года примерно восемь субъектов Российской Федерации приняли участие в альтернативном голосовании. У Курганской области есть все шансы также подключиться к электронному голосованию во время выборов президента РФ», — рассказал Скиндерев во время трансляции. Глава избиркома отмечается, что в регионе большой процент зарегистрированных пользователей портала «Госуслуги», где и проводится электронное голосование. Также Скиндерев добавил, что в Курганской области нет серьезных проблем с интернетом, что помешало бы проведению альтернативного голосования. Ранее URA.RU писало, что глава курганского избиркома назвал причины переноса срока голосования в нескольких округах. Скиндерев отметил, что такое решение принято из-за требования закона, так как муниципалитеты не могут долгое время находить без местных органов власти.