Правительство РФ выделило миллионы рублей на строительство курганских интернатов

13 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Курганская область получит 117 миллионов рублей на строительство интернатов для инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область получит больше сотни миллионов рублей из федерального бюджета на строительство интернатов для инвалидов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. «Ряд регионов сможет получить в 2023—2024 годах дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Курганская область получит 117 339 000 рублей», — указано в постановлении ведомства. Сообщается, что решение выделить деньги на строительство интернатов принято из-за обращений глав регионов. Финансирование Курганская область получит в 2023 год. Как указано в постановлении, на строительство таких учреждений всего выделено 22 миллиарда рублей. Документ подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ранее URA.RU писало, что «Первый канал» показал, как выглядит курганский дом культуры, который ремонтировали на федеральный деньги. В здании положена новая плитка и подведена система водоснабжения, а также канализация.

Курганская область получит больше сотни миллионов рублей из федерального бюджета на строительство интернатов для инвалидов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. «Ряд регионов сможет получить в 2023—2024 годах дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Курганская область получит 117 339 000 рублей», — указано в постановлении ведомства. Сообщается, что решение выделить деньги на строительство интернатов принято из-за обращений глав регионов. Финансирование Курганская область получит в 2023 год. Как указано в постановлении, на строительство таких учреждений всего выделено 22 миллиарда рублей. Документ подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ранее URA.RU писало, что «Первый канал» показал, как выглядит курганский дом культуры, который ремонтировали на федеральный деньги. В здании положена новая плитка и подведена система водоснабжения, а также канализация.