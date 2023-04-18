Чиновник из ЯНАО получил повышение в Крыму

Кирилл Скороходов стал первым замглавы в Судаке
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Бывший замглавы Пуровского района ЯНАО Кирилл Скороходов получил пост в Крыму. Чиновник занял должность первого заместителя главы города Судака, сообщается на сайте администрации.
«Скороходов Кирилл Рудольфович — первый заместитель главы администрации города Судака», — говорится на сайте. Скороходов курирует сферы культуры, молодежной политики, образования, а также арт-кластер «Таврида», который каждый год посещает губернатор Дмитрий Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте Скороходов ушел в отставку из администрации Пуровского района. Муниципальные служащие устроили ему проводы.
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