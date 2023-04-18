18 апреля 2023
17 апреля 2023

Чиновник из ЯНАО получил повышение в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Пермь, чиновник, власть, портфель, должность, вакансия, назначение, коррупция
Кирилл Скороходов стал первым замглавы в Судаке Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший замглавы Пуровского района ЯНАО Кирилл Скороходов получил пост в Крыму. Чиновник занял должность первого заместителя главы города Судака, сообщается на сайте администрации.

«Скороходов Кирилл Рудольфович — первый заместитель главы администрации города Судака», — говорится на сайте. Скороходов курирует сферы культуры, молодежной политики, образования, а также арт-кластер «Таврида», который каждый год посещает губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте Скороходов ушел в отставку из администрации Пуровского района. Муниципальные служащие устроили ему проводы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший замглавы Пуровского района ЯНАО Кирилл Скороходов получил пост в Крыму. Чиновник занял должность первого заместителя главы города Судака, сообщается на сайте администрации. «Скороходов Кирилл Рудольфович — первый заместитель главы администрации города Судака», — говорится на сайте. Скороходов курирует сферы культуры, молодежной политики, образования, а также арт-кластер «Таврида», который каждый год посещает губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что в марте Скороходов ушел в отставку из администрации Пуровского района. Муниципальные служащие устроили ему проводы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...