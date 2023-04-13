Курганский зэк пожаловался, что его не долечили после операции

14 апреля 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Осужденный ИК-6 жалуется, что ему полгода не убирают шунт после операции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганскому зэку полгода не удаляют шунт после проведенной операции. Из-за этого он испытывает боли и постоянно обращается к медикам ИК-6, рассказала URA.RU мать осужденного. По ее словам, были направлены жалобы, но ситуация не изменилась. «Сын находится в ИК-6 с декабря 2022 года. Чуть ранее, в ноябре, ему провели операцию, поставили стент. Врачи сказали, чтобы он приехал в декабре, тогда стент снимут. Полгода прошло, стент до сих пор стоит. Он испытывает боли. С января обращается в медсанчасть ИК, но ему отказывают, говорят, что нужно ждать. Это может быть опасно, через трубки есть риск заражения», — переживает мать осужденного. По словам собеседницы, адвокат и правозащитник направляли обращения в колонию. Она отмечает, что из-за болей осужденный не может выполнять свою работу в ИК. URA.RU обратилось в УФСИН Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. В пресс-службе ведомства ответили, что осужденный не разрешил давать сведения о состоянии его здоровья СМИ, поэтому информация не может быть предоставлена. «Дополнительно сообщаем, что осужденный находится под наблюдением медицинского персонала», — уточнили в УФСИН.

Курганскому зэку полгода не удаляют шунт после проведенной операции. Из-за этого он испытывает боли и постоянно обращается к медикам ИК-6, рассказала URA.RU мать осужденного. По ее словам, были направлены жалобы, но ситуация не изменилась. «Сын находится в ИК-6 с декабря 2022 года. Чуть ранее, в ноябре, ему провели операцию, поставили стент. Врачи сказали, чтобы он приехал в декабре, тогда стент снимут. Полгода прошло, стент до сих пор стоит. Он испытывает боли. С января обращается в медсанчасть ИК, но ему отказывают, говорят, что нужно ждать. Это может быть опасно, через трубки есть риск заражения», — переживает мать осужденного. По словам собеседницы, адвокат и правозащитник направляли обращения в колонию. Она отмечает, что из-за болей осужденный не может выполнять свою работу в ИК. URA.RU обратилось в УФСИН Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. В пресс-службе ведомства ответили, что осужденный не разрешил давать сведения о состоянии его здоровья СМИ, поэтому информация не может быть предоставлена. «Дополнительно сообщаем, что осужденный находится под наблюдением медицинского персонала», — уточнили в УФСИН.