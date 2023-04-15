Курганский боец СВО передал привет с передовой. Видео

16 апреля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Боец с позывным «Тихий» служит в ракетных войсках Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Курганской области, который служит по контракту в зоне специальной военной операции (СВО), передал привет с передовой и рассказал о своих задачах. Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. «Всем привет, я военнослужащий по контракту с Урала. Нахожусь в зоне СВО. Служу в ракетных войсках, выполняю задачи в зоне боевых действий. Уничтожаем врага, делаем мир лучше. Победа будет за нами!» — говорит боец с позывным «Тихий». Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Блогер» снял на видео встречу отца и сына в зоне СВО. Боец с позывным «Мана» нашел своего сына после долгой разлуки.

Житель Курганской области, который служит по контракту в зоне специальной военной операции (СВО), передал привет с передовой и рассказал о своих задачах. Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. «Всем привет, я военнослужащий по контракту с Урала. Нахожусь в зоне СВО. Служу в ракетных войсках, выполняю задачи в зоне боевых действий. Уничтожаем врага, делаем мир лучше. Победа будет за нами!» — говорит боец с позывным «Тихий». Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Блогер» снял на видео встречу отца и сына в зоне СВО. Боец с позывным «Мана» нашел своего сына после долгой разлуки.