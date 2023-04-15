15 апреля 2023
14 апреля 2023

Курганский боец СВО передал привет с передовой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
База СОБР Управления Росгвардии по Пермскому краю. Гамово.Пермь, автомат калашникова, штурм, собр, спецназ, омон, чвк, сво, армия россии, штурмовики, полевой выход, боевая задача
Боец с позывным «Тихий» служит в ракетных войсках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Курганской области, который служит по контракту в зоне специальной военной операции (СВО), передал привет с передовой и рассказал о своих задачах. Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.

«Всем привет, я военнослужащий по контракту с Урала. Нахожусь в зоне СВО. Служу в ракетных войсках, выполняю задачи в зоне боевых действий. Уничтожаем врага, делаем мир лучше. Победа будет за нами!» — говорит боец с позывным «Тихий».

Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Блогер» снял на видео встречу отца и сына в зоне СВО. Боец с позывным «Мана» нашел своего сына после долгой разлуки.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Курганской области, который служит по контракту в зоне специальной военной операции (СВО), передал привет с передовой и рассказал о своих задачах. Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. «Всем привет, я военнослужащий по контракту с Урала. Нахожусь в зоне СВО. Служу в ракетных войсках, выполняю задачи в зоне боевых действий. Уничтожаем врага, делаем мир лучше. Победа будет за нами!» — говорит боец с позывным «Тихий». Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Блогер» снял на видео встречу отца и сына в зоне СВО. Боец с позывным «Мана» нашел своего сына после долгой разлуки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...