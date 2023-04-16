16 апреля 2023
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В Кургане установят новые светодиодные консоли

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, рабочие, украшение города, светодиодные консоли
В Кургане установят новые светильники Фото:

В Кургане смонтируют современные светодиодные консоли на улицах Куйбышева и Половинской. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

«Монтаж светодиодных консолей на опорах освещения по ул. Куйбышева (от ул. Ленина до ул. Половинская); по ул. Половинская (от ул. Куйбышева до ул. Гоголя) в Кургане запланировано завершить в срок до 19 мая 2023 года. Общее количество консолей -102 штуки», — указано в техдокументации на портале госзакупок.

Финансируется установка консолей за счет средств областного и городского бюджетов. На установку светильников направлено свыше 6 миллионов рублей, — уточняется в техдокументации тендера. На 27 светильниках будет изображен герб Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана было заменено 185 старых фонарей уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники. Новое оборудование имеет длительный срок эксплуатации и потребляет минимум электроэнергии.

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В Кургане смонтируют современные светодиодные консоли на улицах Куйбышева и Половинской. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. «Монтаж светодиодных консолей на опорах освещения по ул. Куйбышева (от ул. Ленина до ул. Половинская); по ул. Половинская (от ул. Куйбышева до ул. Гоголя) в Кургане запланировано завершить в срок до 19 мая 2023 года. Общее количество консолей -102 штуки», — указано в техдокументации на портале госзакупок. Финансируется установка консолей за счет средств областного и городского бюджетов. На установку светильников направлено свыше 6 миллионов рублей, — уточняется в техдокументации тендера. На 27 светильниках будет изображен герб Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана было заменено 185 старых фонарей уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники. Новое оборудование имеет длительный срок эксплуатации и потребляет минимум электроэнергии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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