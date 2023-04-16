Авторы головы младенца в Екатеринбурге пояснили, почему он стал символом сатанизма

Голова младенца из Екатеринбурга вызвала ассоциации с сатанизмом из-за высказывания Соловьева

17 апреля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

«Индустриальный младенец» вызвал споры даже за пределами Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организаторы считают, что шоумен Оскар Кучера назвал арт-объект «Индустриальный младенец» символом сатанизма, потому что у него сработала ассоциация с «Городом бесов». Именно так называл Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев. Об этом URA.RU рассказал руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов. «Насчет сатанизма, думаю, что здесь сработала ассоциативная связка с „Городом бесов“, а что касается стоимости — интересно, сколько Оскар берет за одно мероприятие? Или сколько бы такая скульптура стоила в Москве?» — ответил Харисов на комментарии Кучеры, которого возмутил арт-объект и его стоимость в два миллиона рублей. Руководитель паблик-арт программы «ЧО» считает, что было ожидаемо получить негативные комментарии по поводу двухметрового младенца. «В детстве каждый из нас не любил какой-то продукт. Я вот ненавидел баклажаны, хотя ни разу их не пробовал. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, непонятным, у нас есть два пути: отрицать или получить новый опыт», — заявил Харисов. Проект металлической головы младенца из переплавленных моторов военной техники был презентован публике в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. «Индустриального младенца» планировали поставить на одном из водоемов области осенью, однако презентация отложилась на длительный срок. Ее показали публике лишь 13 апреля на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга и шоумена Оскара Кучеру, который назвал проект символом сатанизма. Позже выяснилось, что арт-объект в ближайшее время переедет в Сысерть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организаторы считают, что шоумен Оскар Кучера назвал арт-объект «Индустриальный младенец» символом сатанизма, потому что у него сработала ассоциация с «Городом бесов». Именно так называл Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев. Об этом URA.RU рассказал руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов. «Насчет сатанизма, думаю, что здесь сработала ассоциативная связка с „Городом бесов“, а что касается стоимости — интересно, сколько Оскар берет за одно мероприятие? Или сколько бы такая скульптура стоила в Москве?» — ответил Харисов на комментарии Кучеры, которого возмутил арт-объект и его стоимость в два миллиона рублей. Руководитель паблик-арт программы «ЧО» считает, что было ожидаемо получить негативные комментарии по поводу двухметрового младенца. «В детстве каждый из нас не любил какой-то продукт. Я вот ненавидел баклажаны, хотя ни разу их не пробовал. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то новым, непонятным, у нас есть два пути: отрицать или получить новый опыт», — заявил Харисов. Проект металлической головы младенца из переплавленных моторов военной техники был презентован публике в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. «Индустриального младенца» планировали поставить на одном из водоемов области осенью, однако презентация отложилась на длительный срок. Ее показали публике лишь 13 апреля на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга и шоумена Оскара Кучеру, который назвал проект символом сатанизма. Позже выяснилось, что арт-объект в ближайшее время переедет в Сысерть.