17 апреля 2023

Курганцы проходят испытания, чтобы вступить в ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане идет набор бойцов в ЧВК «Вагнер»
В Кургане идет набор бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Кургана проходят испытания в центре по набору бойцов в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил ответственный за набор добровольцев.

«Каждый день приходят, записываются по несколько человек в ряды ЧВК „Вагнер“. Сдают нормативы по физической подготовке: подтягивания, отжимания и бег. Также проводим с ними беседы. Дальше они отправляются на базу ЧВК и там уже решается их дальнейшая судьба и распределение. Из Кургана уже много ребят уехало на фронт», — сообщили в центре по набору добровольцев.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер». Он расположился на базе спортклуба «Академия бокса» по улице Климова, 85. Позже стало известно, что курганцы начали получать письма от ЧВК «Вагнер». Горожане рассказывали, что к ним в почтовые ящики пришли приглашения, подписанные именем Героя России Андрея Трошева. Также сообщалось, что ЧВК приглашает курганцев работать травматологами и хирургами в госпиталях Донбасса. Врачам обещают платить до 300 тысяч рублей. На такую же зарплату в регионе искали медсестер для работы ближе к передовой.

Набор в ряды ЧВК «Вагнер» в Курганской области
Курганцы сдают нормативы по физподготовке, чтобы попасть в ряды ЧВК «Вагнер»
Фото:
Набор в ряды ЧВК «Вагнер» в Курганской области
Записываться в добровольцы приходит по несколько человек в день
Фото:

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Жители Кургана проходят испытания в центре по набору бойцов в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил ответственный за набор добровольцев. «Каждый день приходят, записываются по несколько человек в ряды ЧВК „Вагнер“. Сдают нормативы по физической подготовке: подтягивания, отжимания и бег. Также проводим с ними беседы. Дальше они отправляются на базу ЧВК и там уже решается их дальнейшая судьба и распределение. Из Кургана уже много ребят уехало на фронт», — сообщили в центре по набору добровольцев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер». Он расположился на базе спортклуба «Академия бокса» по улице Климова, 85. Позже стало известно, что курганцы начали получать письма от ЧВК «Вагнер». Горожане рассказывали, что к ним в почтовые ящики пришли приглашения, подписанные именем Героя России Андрея Трошева. Также сообщалось, что ЧВК приглашает курганцев работать травматологами и хирургами в госпиталях Донбасса. Врачам обещают платить до 300 тысяч рублей. На такую же зарплату в регионе искали медсестер для работы ближе к передовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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