В Кургане идет набор бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Кургана проходят испытания в центре по набору бойцов в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил ответственный за набор добровольцев.

«Каждый день приходят, записываются по несколько человек в ряды ЧВК „Вагнер“. Сдают нормативы по физической подготовке: подтягивания, отжимания и бег. Также проводим с ними беседы. Дальше они отправляются на базу ЧВК и там уже решается их дальнейшая судьба и распределение. Из Кургана уже много ребят уехало на фронт», — сообщили в центре по набору добровольцев.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер». Он расположился на базе спортклуба «Академия бокса» по улице Климова, 85. Позже стало известно, что курганцы начали получать письма от ЧВК «Вагнер». Горожане рассказывали, что к ним в почтовые ящики пришли приглашения, подписанные именем Героя России Андрея Трошева. Также сообщалось, что ЧВК приглашает курганцев работать травматологами и хирургами в госпиталях Донбасса. Врачам обещают платить до 300 тысяч рублей. На такую же зарплату в регионе искали медсестер для работы ближе к передовой.

Курганцы сдают нормативы по физподготовке, чтобы попасть в ряды ЧВК «Вагнер» Фото: ответственный за набор бойцов в ЧВК «Вагнер» в Кургане