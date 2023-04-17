Жители ЯНАО предпочли смотреть фильм ужасов

В ЯНАО лидером кинопроката стал фильм «Паранормальные явления: отель призраков»

Фильм ужасов привлек больше всего жителей ЯНАО в выходные Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ЯНАО лидером кинопроката по итогам выходных стал фильм ужасов «Паранормальные явления: отель призраков». Он собрал больше 160 тысяч рублей, указано в данных единой автоматизированной системы показов фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Фильм „Паранормальные явления: отель призраков“ с 13 по 16 апреля собрал в ЯНАО 161 тысячу рублей. В кинотеатрах прошло 58 сеансов, средние сборы за сеанс составили 2776 рублей», — сообщается на сайте ЕАИС.

За выходные в округе киноленту посмотрели 446 человек. Производством фильма занимались в США под руководством режиссера Джеффри Райана. На втором месте по популярности у ямальцев оказался боевик «Джон Уик 4», на третьем — фантастическая картина «Блуждающая Земля 2».

Ранее URA.RU рассказывало, что за период с 23 по 26 марта лидером проката стал голливудский блокбастер «Джон Уик 4». За его просмотр жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей.