17 апреля 2023
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15 апреля 2023

Жители ЯНАО предпочли смотреть фильм ужасов

В ЯНАО лидером кинопроката стал фильм «Паранормальные явления: отель призраков»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм ужасов привлек больше всего жителей ЯНАО в выходные Фото:

В ЯНАО лидером кинопроката по итогам выходных стал фильм ужасов «Паранормальные явления: отель призраков». Он собрал больше 160 тысяч рублей, указано в данных единой автоматизированной системы показов фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Фильм „Паранормальные явления: отель призраков“ с 13 по 16 апреля собрал в ЯНАО 161 тысячу рублей. В кинотеатрах прошло 58 сеансов, средние сборы за сеанс составили 2776 рублей», — сообщается на сайте ЕАИС.

За выходные в округе киноленту посмотрели 446 человек. Производством фильма занимались в США под руководством режиссера Джеффри Райана. На втором месте по популярности у ямальцев оказался боевик «Джон Уик 4», на третьем — фантастическая картина «Блуждающая Земля 2».

Ранее URA.RU рассказывало, что за период с 23 по 26 марта лидером проката стал голливудский блокбастер «Джон Уик 4». За его просмотр жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей.

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В ЯНАО лидером кинопроката по итогам выходных стал фильм ужасов «Паранормальные явления: отель призраков». Он собрал больше 160 тысяч рублей, указано в данных единой автоматизированной системы показов фильмов в кинозалах (ЕАИС). «Фильм „Паранормальные явления: отель призраков“ с 13 по 16 апреля собрал в ЯНАО 161 тысячу рублей. В кинотеатрах прошло 58 сеансов, средние сборы за сеанс составили 2776 рублей», — сообщается на сайте ЕАИС. За выходные в округе киноленту посмотрели 446 человек. Производством фильма занимались в США под руководством режиссера Джеффри Райана. На втором месте по популярности у ямальцев оказался боевик «Джон Уик 4», на третьем — фантастическая картина «Блуждающая Земля 2». Ранее URA.RU рассказывало, что за период с 23 по 26 марта лидером проката стал голливудский блокбастер «Джон Уик 4». За его просмотр жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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