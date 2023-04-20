20 апреля 2023

В Тюменской области при пожаре погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Возгорание произошло рано утром Фото:

В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли два человека. Информацию об этом передает пресс-служба МЧС по Тюменской области. Возгорание произошло рано утром.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огонь полностью охватил деревянный дом и прилегающие надворные постройки. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших», — говорится в сообщении ведомства. Пожар произошел в деревне Субботина, Юргинского муниципального района.

В настоящий момент обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются. На месте возгорания были задействованы 11 пожарных и 4 единицы техники.

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В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли два человека. Информацию об этом передает пресс-служба МЧС по Тюменской области. Возгорание произошло рано утром. «На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огонь полностью охватил деревянный дом и прилегающие надворные постройки. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших», — говорится в сообщении ведомства. Пожар произошел в деревне Субботина, Юргинского муниципального района. В настоящий момент обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются. На месте возгорания были задействованы 11 пожарных и 4 единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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