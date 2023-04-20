В Тюменской области при пожаре погибли два человека

Возгорание произошло рано утром Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли два человека. Информацию об этом передает пресс-служба МЧС по Тюменской области. Возгорание произошло рано утром.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огонь полностью охватил деревянный дом и прилегающие надворные постройки. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших», — говорится в сообщении ведомства. Пожар произошел в деревне Субботина, Юргинского муниципального района.

В настоящий момент обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются. На месте возгорания были задействованы 11 пожарных и 4 единицы техники.