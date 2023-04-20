20 апреля 2023

Курганские следователи по заданию Бастрыкина возбудили уголовное дело на чиновников. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Альменевский район. Курган , дом для сирот, стройка
Следком возбудил дело на чиновников из-за некачественного жилья Фото:

По заданию главы СКР Александра Бастрыкина курганский следком возбудил уголовное дело на чиновников из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам.

«Первый отдел по расследованию особо важных дел после реакции главы СКР в Курганской области возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья», — сообщают источники. Дело возбудили в отношении чиновников органов госвласти и местного самоуправления региона.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших. Таковыми могут стать более четырех тысяч человек, получивших жилье. Правоохранительные органы проверяют жалобы, полученные после 2017 года на помещения в 224 домах.

Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении и в правительстве области. На момент публикации новости ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил создать в Кургане особую следственную группу. Она должна была заняться проверкой работы чиновников после личных жалоб жителей области главе СКР.

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По заданию главы СКР Александра Бастрыкина курганский следком возбудил уголовное дело на чиновников из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам. «Первый отдел по расследованию особо важных дел после реакции главы СКР в Курганской области возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья», — сообщают источники. Дело возбудили в отношении чиновников органов госвласти и местного самоуправления региона. В настоящее время следователи допрашивают потерпевших. Таковыми могут стать более четырех тысяч человек, получивших жилье. Правоохранительные органы проверяют жалобы, полученные после 2017 года на помещения в 224 домах. Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении и в правительстве области. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил создать в Кургане особую следственную группу. Она должна была заняться проверкой работы чиновников после личных жалоб жителей области главе СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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