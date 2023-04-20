По заданию главы СКР Александра Бастрыкина курганский следком возбудил уголовное дело на чиновников из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам.
«Первый отдел по расследованию особо важных дел после реакции главы СКР в Курганской области возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья», — сообщают источники. Дело возбудили в отношении чиновников органов госвласти и местного самоуправления региона.
В настоящее время следователи допрашивают потерпевших. Таковыми могут стать более четырех тысяч человек, получивших жилье. Правоохранительные органы проверяют жалобы, полученные после 2017 года на помещения в 224 домах.
Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении и в правительстве области. На момент публикации новости ответы не были получены.
Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил создать в Кургане особую следственную группу. Она должна была заняться проверкой работы чиновников после личных жалоб жителей области главе СКР.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.