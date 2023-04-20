Курганские следователи по заданию Бастрыкина возбудили уголовное дело на чиновников. Инсайд

21 апреля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Следком возбудил дело на чиновников из-за некачественного жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По заданию главы СКР Александра Бастрыкина курганский следком возбудил уголовное дело на чиновников из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам. «Первый отдел по расследованию особо важных дел после реакции главы СКР в Курганской области возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья», — сообщают источники. Дело возбудили в отношении чиновников органов госвласти и местного самоуправления региона. В настоящее время следователи допрашивают потерпевших. Таковыми могут стать более четырех тысяч человек, получивших жилье. Правоохранительные органы проверяют жалобы, полученные после 2017 года на помещения в 224 домах. Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении и в правительстве области. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил создать в Кургане особую следственную группу. Она должна была заняться проверкой работы чиновников после личных жалоб жителей области главе СКР.

По заданию главы СКР Александра Бастрыкина курганский следком возбудил уголовное дело на чиновников из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам. «Первый отдел по расследованию особо важных дел после реакции главы СКР в Курганской области возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц из-за жалоб переселенцев из аварийного жилья», — сообщают источники. Дело возбудили в отношении чиновников органов госвласти и местного самоуправления региона. В настоящее время следователи допрашивают потерпевших. Таковыми могут стать более четырех тысяч человек, получивших жилье. Правоохранительные органы проверяют жалобы, полученные после 2017 года на помещения в 224 домах. Редакция URA.RU запросила комментарий в следственном управлении и в правительстве области. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин поручил создать в Кургане особую следственную группу. Она должна была заняться проверкой работы чиновников после личных жалоб жителей области главе СКР.