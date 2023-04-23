23 апреля 2023
22 апреля 2023

Директор крупного курганского завода стал депутатом

© Служба новостей «URA.RU»
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АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, ежуров денис
Динис Ежуров избран депутатом Фото:

Генеральный директор уранового завода «Далур» Динис Ежуров избран депутатом думы Далматовского округа. Об этом URA.RU сообщили в АО «Атомредметзолото» (АРМЗ), в который входит предприятие «Далур».

«По данным окружной избирательной комиссии №4 Территориальной избирательной комиссии Далматовского района, кандидатуру Диниса Ежурова поддержали 1029 жителей. Это более 50% принявших участие в голосовании», — рассказали в пресс-службе.

Семья Диниса Ежурова живет в селе Уксянское с 2016 года, когда он пришел на работу на уранодобывающее предприятие. Под его руководством АО «Далур» по итогам 2022 года признано лучшим предприятием Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

В Курганской области 23 апреля прошли выборы в четырех округах. Всего выбран 61 депутат, один из них самовыдвиженец, остальные из них кандидаты от «Единой России» и КПРФ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков изменил состав оперштаба, созданного по указу Путина. Туда он включил предприятие «Далур».

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Генеральный директор уранового завода «Далур» Динис Ежуров избран депутатом думы Далматовского округа. Об этом URA.RU сообщили в АО «Атомредметзолото» (АРМЗ), в который входит предприятие «Далур». «По данным окружной избирательной комиссии №4 Территориальной избирательной комиссии Далматовского района, кандидатуру Диниса Ежурова поддержали 1029 жителей. Это более 50% принявших участие в голосовании», — рассказали в пресс-службе. Семья Диниса Ежурова живет в селе Уксянское с 2016 года, когда он пришел на работу на уранодобывающее предприятие. Под его руководством АО «Далур» по итогам 2022 года признано лучшим предприятием Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». В Курганской области 23 апреля прошли выборы в четырех округах. Всего выбран 61 депутат, один из них самовыдвиженец, остальные из них кандидаты от «Единой России» и КПРФ. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков изменил состав оперштаба, созданного по указу Путина. Туда он включил предприятие «Далур».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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