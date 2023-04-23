Директор крупного курганского завода стал депутатом

Динис Ежуров избран депутатом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Генеральный директор уранового завода «Далур» Динис Ежуров избран депутатом думы Далматовского округа. Об этом URA.RU сообщили в АО «Атомредметзолото» (АРМЗ), в который входит предприятие «Далур».

«По данным окружной избирательной комиссии №4 Территориальной избирательной комиссии Далматовского района, кандидатуру Диниса Ежурова поддержали 1029 жителей. Это более 50% принявших участие в голосовании», — рассказали в пресс-службе.

Семья Диниса Ежурова живет в селе Уксянское с 2016 года, когда он пришел на работу на уранодобывающее предприятие. Под его руководством АО «Далур» по итогам 2022 года признано лучшим предприятием Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

В Курганской области 23 апреля прошли выборы в четырех округах. Всего выбран 61 депутат, один из них самовыдвиженец, остальные из них кандидаты от «Единой России» и КПРФ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков изменил состав оперштаба, созданного по указу Путина. Туда он включил предприятие «Далур».