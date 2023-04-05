В РЖД назвали дату запуска поездов из ЯНАО в Нижний Новгород

В настоящий момент проводится работа по назначению поезда, сообщили в РЖД
Железнодорожное сообщение из Лабытнанги (ЯНАО) до Нижнего Новгорода запустят в июне 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в службе корпоративных коммуникаций РЖД.
«В настоящий момент проводится работа по назначению поезда. Планируется, что он начнет курсировать в июне отправлением из Лабытнанги с 16 июня, отправлением из Нижнего Новгорода с 14 июня 2023 года», — уточнили там.
Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.
Ранее жителей Ямала возмутило отсутствие поезда по-указанному направлению. Власти анонсировали, что поезда запустят в апреле текущего года.
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