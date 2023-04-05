05 апреля 2023
04 апреля 2023

В РЖД назвали дату запуска поездов из ЯНАО в Нижний Новгород

Поезд из Лабытнанги в Нижний Новгород запустят 16 июня 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дверь, поезд
В настоящий момент проводится работа по назначению поезда, сообщили в РЖД Фото:

Железнодорожное сообщение из Лабытнанги (ЯНАО) до Нижнего Новгорода запустят в июне 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в службе корпоративных коммуникаций РЖД.

«В настоящий момент проводится работа по назначению поезда. Планируется, что он начнет курсировать в июне отправлением из Лабытнанги с 16 июня, отправлением из Нижнего Новгорода с 14 июня 2023 года», — уточнили там.

Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.

Ранее жителей Ямала возмутило отсутствие поезда по-указанному направлению. Власти анонсировали, что поезда запустят в апреле текущего года.

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Железнодорожное сообщение из Лабытнанги (ЯНАО) до Нижнего Новгорода запустят в июне 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в службе корпоративных коммуникаций РЖД. «В настоящий момент проводится работа по назначению поезда. Планируется, что он начнет курсировать в июне отправлением из Лабытнанги с 16 июня, отправлением из Нижнего Новгорода с 14 июня 2023 года», — уточнили там. Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается. Ранее жителей Ямала возмутило отсутствие поезда по-указанному направлению. Власти анонсировали, что поезда запустят в апреле текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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