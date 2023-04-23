23 апреля 2023

Губернатор Шумков встретился с руководителем «Опоры России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Курганский губернатор встретился с руководителем общественной организации «Опора России» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С руководителем общероссийской организации предпринимателей „Опора России“ Александром Калининым, а также с его региональными коллегами в бизнес-инкубаторе. Александр Сергеевич и Ольга Владимировна сейчас продумывают, как правильнее „раскулачить“ крупный бизнес в пользу малого», — поделился губернатор в посте.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков презентовал регион новым инвесторам. Он возглавил делегацию, которая выступила перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

В Курганскую область приехал руководитель общественной организации «Опоры России»
В Курганскую область приехал руководитель общественной организации «Опоры России»

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «С руководителем общероссийской организации предпринимателей „Опора России“ Александром Калининым, а также с его региональными коллегами в бизнес-инкубаторе. Александр Сергеевич и Ольга Владимировна сейчас продумывают, как правильнее „раскулачить“ крупный бизнес в пользу малого», — поделился губернатор в посте. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков презентовал регион новым инвесторам. Он возглавил делегацию, которая выступила перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...