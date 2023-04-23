Губернатор Шумков встретился с руководителем «Опоры России»

Курганский губернатор встретился с руководителем общественной организации «Опора России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С руководителем общероссийской организации предпринимателей „Опора России“ Александром Калининым, а также с его региональными коллегами в бизнес-инкубаторе. Александр Сергеевич и Ольга Владимировна сейчас продумывают, как правильнее „раскулачить“ крупный бизнес в пользу малого», — поделился губернатор в посте.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков презентовал регион новым инвесторам. Он возглавил делегацию, которая выступила перед Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.