24 апреля 2023
23 апреля 2023

Суд отменил наказание тюменцу за секс с подростком

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Суд освободил тюменца от обязательных работ Фото:

Калининский районный суд отменил уголовное наказание для парня, который по обоюдному согласию спал с 15-летней девушкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Следственным органам стали известны обстоятельства ранее совершенного им преступления, и по факту „полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“ было возбуждено уголовное дело. При назначении наказания суд учел личность подсудимого, обстоятельства по делу и освободил его от назначенного наказания (200 часов обязательных работ). Данила уже заключил брак и создал семью с любимой девушкой, которой исполнилось 18 лет», — сказано в публикации пресс-службы.

С девушкой молодой человек познакомился в 18-летнем возрасте, ей было 14. Молодые люди стали встречаться, а 1 января 2020 года Данила пригласил 15-летнюю подружку к себе домой, где они вступили в половые отношения. Спустя год молодой человек отправился на срочную службу в армии, а после отслужил еще два года по контракту.

Ранее URA.RU писало, как пьяный тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Преступление произошло ночью, 8 апреля.

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Калининский районный суд отменил уголовное наказание для парня, который по обоюдному согласию спал с 15-летней девушкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Следственным органам стали известны обстоятельства ранее совершенного им преступления, и по факту „полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“ было возбуждено уголовное дело. При назначении наказания суд учел личность подсудимого, обстоятельства по делу и освободил его от назначенного наказания (200 часов обязательных работ). Данила уже заключил брак и создал семью с любимой девушкой, которой исполнилось 18 лет», — сказано в публикации пресс-службы. С девушкой молодой человек познакомился в 18-летнем возрасте, ей было 14. Молодые люди стали встречаться, а 1 января 2020 года Данила пригласил 15-летнюю подружку к себе домой, где они вступили в половые отношения. Спустя год молодой человек отправился на срочную службу в армии, а после отслужил еще два года по контракту. Ранее URA.RU писало, как пьяный тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Преступление произошло ночью, 8 апреля.
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