Суд отменил наказание тюменцу за секс с подростком

Суд освободил тюменца от обязательных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Калининский районный суд отменил уголовное наказание для парня, который по обоюдному согласию спал с 15-летней девушкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Следственным органам стали известны обстоятельства ранее совершенного им преступления, и по факту „полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“ было возбуждено уголовное дело. При назначении наказания суд учел личность подсудимого, обстоятельства по делу и освободил его от назначенного наказания (200 часов обязательных работ). Данила уже заключил брак и создал семью с любимой девушкой, которой исполнилось 18 лет», — сказано в публикации пресс-службы.

С девушкой молодой человек познакомился в 18-летнем возрасте, ей было 14. Молодые люди стали встречаться, а 1 января 2020 года Данила пригласил 15-летнюю подружку к себе домой, где они вступили в половые отношения. Спустя год молодой человек отправился на срочную службу в армии, а после отслужил еще два года по контракту.

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