В Тюмени поезд насмерть сбил мужчину и женщину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожном переходе в районе Маяка. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Тюмень» в соцсети «Вконтаке».

«На жд переходе в районе Маяка, поезд насмерть сбил двух человек, мужчину и женщину», — говорится в публикации .

Корреспондент URA.RU направил запрос в Тюменскую транспортную прокуратуру и Следственный комитет РФ по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него не был получен.