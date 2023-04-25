25 апреля 2023
24 апреля 2023

В Тюмени поезд насмерть сбил двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, тлц уральский, грузовая станция
В Тюмени поезд насмерть сбил мужчину и женщину Фото:

В Тюмени поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожном переходе в районе Маяка. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Тюмень» в соцсети «Вконтаке».

«На жд переходе в районе Маяка, поезд насмерть сбил двух человек, мужчину и женщину», — говорится в публикации.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Тюменскую транспортную прокуратуру и Следственный комитет РФ по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

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В Тюмени поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожном переходе в районе Маяка. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Тюмень» в соцсети «Вконтаке». «На жд переходе в районе Маяка, поезд насмерть сбил двух человек, мужчину и женщину», — говорится в публикации. Корреспондент URA.RU направил запрос в Тюменскую транспортную прокуратуру и Следственный комитет РФ по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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