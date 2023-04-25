В Тюмени поезд насмерть сбил мужчину и женщину
В Тюмени поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожном переходе в районе Маяка. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Тюмень» в соцсети «Вконтаке».
«На жд переходе в районе Маяка, поезд насмерть сбил двух человек, мужчину и женщину», — говорится
Корреспондент URA.RU направил запрос в Тюменскую транспортную прокуратуру и Следственный комитет РФ по Тюменской области. На момент публикации новости ответ на него не был получен.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!