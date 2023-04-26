В свердловскую больницу доставили 15 пострадавших из Сосьвы

26 апреля 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Медицинские работники обзванивают больных, чтобы эвакуировать их из Сосьвы в Серов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Серовскую больницу составили 15 человек, которые были эвакуированы из поселка Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля произошел крупный пожар. В основном это люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. «На данный момент сотрудники амбулатории поселка Сосьва и две дополнительные бригады медицинских работников, прибывших в Сосьву накануне, занимаются обзвоном людей», — сообщает Е1 со ссылкой на больницу. Медицинские работники связываются с теми, кто страдает хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременными женщинами. Всех их планируют эвакуировать из Сосьвы. Крупный пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. В населенном пункте огонь уничтожил 92 дома, а также погиб 62-летний мужчина и потерялась женщина 89 лет. Сейчас власти региона оказывают помощь пострадавшим. Погорельцев переместили в палатки, а сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву.

В Серовскую больницу составили 15 человек, которые были эвакуированы из поселка Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля произошел крупный пожар. В основном это люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. «На данный момент сотрудники амбулатории поселка Сосьва и две дополнительные бригады медицинских работников, прибывших в Сосьву накануне, занимаются обзвоном людей», — сообщает Е1 со ссылкой на больницу. Медицинские работники связываются с теми, кто страдает хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременными женщинами. Всех их планируют эвакуировать из Сосьвы. Крупный пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. В населенном пункте огонь уничтожил 92 дома, а также погиб 62-летний мужчина и потерялась женщина 89 лет. Сейчас власти региона оказывают помощь пострадавшим. Погорельцев переместили в палатки, а сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву.