В свердловскую больницу доставили 15 пострадавших из Сосьвы

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Краевая клиническая больница. Чита, больница
Медицинские работники обзванивают больных, чтобы эвакуировать их из Сосьвы в Серов Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Серовскую больницу составили 15 человек, которые были эвакуированы из поселка Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля произошел крупный пожар. В основном это люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

«На данный момент сотрудники амбулатории поселка Сосьва и две дополнительные бригады медицинских работников, прибывших в Сосьву накануне, занимаются обзвоном людей», — сообщает Е1 со ссылкой на больницу. Медицинские работники связываются с теми, кто страдает хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременными женщинами. Всех их планируют эвакуировать из Сосьвы.

Крупный пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. В населенном пункте огонь уничтожил 92 дома, а также погиб 62-летний мужчина и потерялась женщина 89 лет. Сейчас власти региона оказывают помощь пострадавшим. Погорельцев переместили в палатки, а сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву.

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В Серовскую больницу составили 15 человек, которые были эвакуированы из поселка Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля произошел крупный пожар. В основном это люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. «На данный момент сотрудники амбулатории поселка Сосьва и две дополнительные бригады медицинских работников, прибывших в Сосьву накануне, занимаются обзвоном людей», — сообщает Е1 со ссылкой на больницу. Медицинские работники связываются с теми, кто страдает хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременными женщинами. Всех их планируют эвакуировать из Сосьвы. Крупный пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. В населенном пункте огонь уничтожил 92 дома, а также погиб 62-летний мужчина и потерялась женщина 89 лет. Сейчас власти региона оказывают помощь пострадавшим. Погорельцев переместили в палатки, а сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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