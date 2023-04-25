На место крупного пожара в Тюмени прибыли глава ГУ МЧС и прокурор области. Видео

26 апреля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Главы ведомств приехали на улицу Воровского в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU На место крупного пожара в Тюмени на улице Воровского прибыли глава регионального управления МЧС Артур Хачатрян и прокурор области Владислав Московских. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU. «На пожар приехали Московских и Хачатрян. Кроме того, здесь же находится заместитель мэра Тюмени Петр Вагин. Ведутся разговоры о расселении жильцов пострадавших квартир», — рассказал журналист. В прокуратуре Тюменской области подтвердили информацию. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских выехал на место пожара для оценки ситуации, взятия на контроль вопроса размещения погорельцев и оказания им мер поддержки», — сообщили в ведомстве. В доме на ул. Воровского, 21 загорелся один из балконов. Затем огонь перешел на крышу пятиэтажки.

На место крупного пожара в Тюмени на улице Воровского прибыли глава регионального управления МЧС Артур Хачатрян и прокурор области Владислав Московских. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU. «На пожар приехали Московских и Хачатрян. Кроме того, здесь же находится заместитель мэра Тюмени Петр Вагин. Ведутся разговоры о расселении жильцов пострадавших квартир», — рассказал журналист. В прокуратуре Тюменской области подтвердили информацию. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских выехал на место пожара для оценки ситуации, взятия на контроль вопроса размещения погорельцев и оказания им мер поддержки», — сообщили в ведомстве. В доме на ул. Воровского, 21 загорелся один из балконов. Затем огонь перешел на крышу пятиэтажки.