25 апреля 2023

На место крупного пожара в Тюмени прибыли глава ГУ МЧС и прокурор области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Воровского. Тюмень
Главы ведомств приехали на улицу Воровского в Тюмени Фото:

На место крупного пожара в Тюмени на улице Воровского прибыли глава регионального управления МЧС Артур Хачатрян и прокурор области Владислав Московских. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU.

«На пожар приехали Московских и Хачатрян. Кроме того, здесь же находится заместитель мэра Тюмени Петр Вагин. Ведутся разговоры о расселении жильцов пострадавших квартир», — рассказал журналист.

В прокуратуре Тюменской области подтвердили информацию. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских выехал на место пожара для оценки ситуации, взятия на контроль вопроса размещения погорельцев и оказания им мер поддержки», — сообщили в ведомстве.

В доме на ул. Воровского, 21 загорелся один из балконов. Затем огонь перешел на крышу пятиэтажки.

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На место крупного пожара в Тюмени на улице Воровского прибыли глава регионального управления МЧС Артур Хачатрян и прокурор области Владислав Московских. Об этом с места событий сообщает фотокорреспондент URA.RU. «На пожар приехали Московских и Хачатрян. Кроме того, здесь же находится заместитель мэра Тюмени Петр Вагин. Ведутся разговоры о расселении жильцов пострадавших квартир», — рассказал журналист. В прокуратуре Тюменской области подтвердили информацию. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских выехал на место пожара для оценки ситуации, взятия на контроль вопроса размещения погорельцев и оказания им мер поддержки», — сообщили в ведомстве. В доме на ул. Воровского, 21 загорелся один из балконов. Затем огонь перешел на крышу пятиэтажки.
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