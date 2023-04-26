Пожарные спасли котов из горящей пятиэтажки в Тюмени. Фото

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Кошки и люди в разрушенном обстрелами доме. Рубежное. ЛНР, женщина и кошка
Пожарные выносили животных из задымленных помещений сами, а также в сопровождении хозяев Фото:

В Тюмени по адресу Воровского, 21 в пятиэтажном жилом доме городские огнеборцы оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе МЧС Тюменской области.

«На пожаре, который произошел сегодня на улице Воровского № 21 в Тюмени, спасатели не только сражались со стихией, но и оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Кого-то пожарные выносили из задымленных помещений сами, других в сопровождении хозяев животных», — пишут в ведомстве.

По их словам, в основном спасенными животными были кошки. Также на месте тушения пожара работали психологи чрезвычайного ведомства. Они сопровождали пожилых людей и оказывали им профильную помощь.

Ранее в Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. Пожарные эвакуировали 38 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено восемь человек. Жертв нет.

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В Тюмени по адресу Воровского, 21 в пятиэтажном жилом доме городские огнеборцы оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе МЧС Тюменской области. «На пожаре, который произошел сегодня на улице Воровского № 21 в Тюмени, спасатели не только сражались со стихией, но и оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Кого-то пожарные выносили из задымленных помещений сами, других в сопровождении хозяев животных», — пишут в ведомстве. По их словам, в основном спасенными животными были кошки. Также на месте тушения пожара работали психологи чрезвычайного ведомства. Они сопровождали пожилых людей и оказывали им профильную помощь. Ранее в Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. Пожарные эвакуировали 38 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено восемь человек. Жертв нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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