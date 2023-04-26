Пожарные спасли котов из горящей пятиэтажки в Тюмени. Фото

26 апреля 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Пожарные выносили животных из задымленных помещений сами, а также в сопровождении хозяев Фото: Михаил Калянов © URA.RU В Тюмени по адресу Воровского, 21 в пятиэтажном жилом доме городские огнеборцы оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе МЧС Тюменской области. «На пожаре, который произошел сегодня на улице Воровского № 21 в Тюмени, спасатели не только сражались со стихией, но и оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Кого-то пожарные выносили из задымленных помещений сами, других в сопровождении хозяев животных», — пишут в ведомстве. По их словам, в основном спасенными животными были кошки. Также на месте тушения пожара работали психологи чрезвычайного ведомства. Они сопровождали пожилых людей и оказывали им профильную помощь. Ранее в Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. Пожарные эвакуировали 38 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено восемь человек. Жертв нет.

В Тюмени по адресу Воровского, 21 в пятиэтажном жилом доме городские огнеборцы оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе МЧС Тюменской области. «На пожаре, который произошел сегодня на улице Воровского № 21 в Тюмени, спасатели не только сражались со стихией, но и оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Кого-то пожарные выносили из задымленных помещений сами, других в сопровождении хозяев животных», — пишут в ведомстве. По их словам, в основном спасенными животными были кошки. Также на месте тушения пожара работали психологи чрезвычайного ведомства. Они сопровождали пожилых людей и оказывали им профильную помощь. Ранее в Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. Пожарные эвакуировали 38 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено восемь человек. Жертв нет.