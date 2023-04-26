В Тюмени по адресу Воровского, 21 в пятиэтажном жилом доме городские огнеборцы оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе МЧС Тюменской области.
«На пожаре, который произошел сегодня на улице Воровского № 21 в Тюмени, спасатели не только сражались со стихией, но и оказывали помощь жильцам дома в спасении их домашних питомцев. Кого-то пожарные выносили из задымленных помещений сами, других в сопровождении хозяев животных», — пишут в ведомстве.
По их словам, в основном спасенными животными были кошки. Также на месте тушения пожара работали психологи чрезвычайного ведомства. Они сопровождали пожилых людей и оказывали им профильную помощь.
Ранее в Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. Пожарные эвакуировали 38 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено восемь человек. Жертв нет.
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