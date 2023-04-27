Путин не рассматривает возвращение Украины к границам 1991 года: главное к вечеру 27 апреля

Владимир Путин не обсуждал с Си Цзиньпином возможность возврата Украины к старым границам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин не обсуждали возможность возврата Украины к границам 1991 года. Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по резервам украинской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 апреля.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не обсуждал возврат Украины к границам 1991 года во время мартовской встречи с Си Цзиньпином. Также в Кремле заявили, что знают, о чем китайский лидер говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 апреля.
- Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин считает, что ВСУ предпримут попытку запугивания России перед Днем Победы. Он предположил, что украинская армия атакует Подмосковье, чтобы продемонстрировать свои возможности.
- Австрийский военный эксперт Том Купер рассказал, что мешает Украине начать контрнаступление. По его мнению, российские позиции укреплены большим количеством мин. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Запад заставит Украину начать наступление, чтобы направленные в страну деньги были отработаны. Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси сообщил, что Запад дал Украине полгода на завершение боевых действий.
- В Минобороны сообщили, что российская армия нанесла удар по резервам ВСУ, передает Пятый канал. В результате удара все цели были поражены. Было использовано высокоточное оружие.
- Украине не понравились истребители, которые ей передали из Польши и Словакии. Там признали, что военные самолеты оказались бесполезны. В США считают, что Киеву не помогут и их истребители F-16. Если Украина все-таки их получит, то Россия уничтожит аэродромы с ними.
- Министр обороны Украины призвал не строить завышенных ожиданий по поводу украинского контрнаступления. Он признал, что это может закончиться разочарованием.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о приостановке работы артиллерии в Бахмуте (Артемовске). Он сообщил, что такое решение было принято ради безопасности зарубежных журналистов, которые работают в городе.
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