Путин не рассматривает возвращение Украины к границам 1991 года: главное к вечеру 27 апреля

27 апреля 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин не обсуждали возможность возврата Украины к границам 1991 года. Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по резервам украинской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 апреля.