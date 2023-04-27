Военный аналитик раскрыл судьбу истребителей F-16 на Украине

Военный аналитик Майкл Пен: Россия уничтожит аэродромы Украины, если там появятся F-16

27 апреля 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Аэродромы Украины не предназначены для F-16, заявил Майкл Пен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожат аэродромы Украины в случае, если Запад поставит истребители F-16. Такое мнение выразил военный аналитик Майкл Пек. «F-16 настолько хрупок, что для него требуются специально подготовленные авиабазы, а эти базы могут быть идентифицированы и атакованы Россией. (…) Все это хорошо видно с российских спутников», — написал Пек в своей статье для businessinsider. Он добавил, что в эксплуатации F-16 для Украины есть сложности, потому что аэродромы слишком коротки для полного взлета истребителя. Ранее Эстония допустила вероятность покупки истребителей F-16 для передачи киевскому режиму, передает RT. Однако главный поставщик вооружения Украине не изменил свою позицию. США по-прежнему отказываются поставлять F-16, пишет «Национальная служба новостей».

Российские войска уничтожат аэродромы Украины в случае, если Запад поставит истребители F-16. Такое мнение выразил военный аналитик Майкл Пек. «F-16 настолько хрупок, что для него требуются специально подготовленные авиабазы, а эти базы могут быть идентифицированы и атакованы Россией. (…) Все это хорошо видно с российских спутников», — написал Пек в своей статье для businessinsider. Он добавил, что в эксплуатации F-16 для Украины есть сложности, потому что аэродромы слишком коротки для полного взлета истребителя. Ранее Эстония допустила вероятность покупки истребителей F-16 для передачи киевскому режиму, передает RT. Однако главный поставщик вооружения Украине не изменил свою позицию. США по-прежнему отказываются поставлять F-16, пишет «Национальная служба новостей».