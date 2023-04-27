27 апреля 2023

В Тюмени пропала девушка, которая нуждается в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство исторического сквера. Екатеринбург, девушка, исторический сквер, прохожая
Девушка ушла вечером из дома по улице Монтажников Фото:

В Тюмени ищут 28-летнюю девушку, которая пропала 27 апреля. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменка нуждается в медицинской помощи.

«Помогите найти человека. Пропала Надежда Калугина. 27 апреля в 18:30 ушла из дома по улице Монтажников и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — указано в ориентировке.

Была одета в оранжевую толстовку с капюшоном, брюки, бежевые туфли со шнурками. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «Белая сова» по телефону: 8-932-32-39-911.

Девушка ушла из дома 27 апреля
Девушка ушла из дома 27 апреля

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В Тюмени ищут 28-летнюю девушку, которая пропала 27 апреля. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменка нуждается в медицинской помощи. «Помогите найти человека. Пропала Надежда Калугина. 27 апреля в 18:30 ушла из дома по улице Монтажников и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — указано в ориентировке. Была одета в оранжевую толстовку с капюшоном, брюки, бежевые туфли со шнурками. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «Белая сова» по телефону: 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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