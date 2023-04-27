В Тюмени пропала девушка, которая нуждается в медпомощи. Фото

28 апреля 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Девушка ушла вечером из дома по улице Монтажников Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени ищут 28-летнюю девушку, которая пропала 27 апреля. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменка нуждается в медицинской помощи. «Помогите найти человека. Пропала Надежда Калугина. 27 апреля в 18:30 ушла из дома по улице Монтажников и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — указано в ориентировке. Была одета в оранжевую толстовку с капюшоном, брюки, бежевые туфли со шнурками. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «Белая сова» по телефону: 8-932-32-39-911. Девушка ушла из дома 27 апреля Соцсеть «ВКонтакте»

В Тюмени ищут 28-летнюю девушку, которая пропала 27 апреля. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменка нуждается в медицинской помощи. «Помогите найти человека. Пропала Надежда Калугина. 27 апреля в 18:30 ушла из дома по улице Монтажников и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — указано в ориентировке. Была одета в оранжевую толстовку с капюшоном, брюки, бежевые туфли со шнурками. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «Белая сова» по телефону: 8-932-32-39-911.