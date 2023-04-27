27 апреля 2023

Курганцам запретили топить бани без спецустройств

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
В Курганской области запрещено топить бани без искрогасителя Фото:

Жителям Курганской области напомнили о том, что топить бани без специального искрогасителя (насадка на дымоход — прим. ред.) запрещено. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Бани и сауны запрещается топить без применения искрогасителя, поскольку отсутствие данного приспособления с высокой долей вероятности приведет к пожару. В апреле в Кургане уже горело несколько бань. Горели бани по улице Черняховского и Ульяны Громовой. Последняя баня сгорела полностью», — говорится на сайте мэрии. Также администрация города и Управление по делам ГО и ЧС Кургана напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности особенно в условиях режима ЧС, который введен 27 апреля из-а масштабных пожаров.

Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о высокой пожарной опасности на майские праздники. По прогнозам синоптиков с 29 апреля по 2 мая сохранится 4-й класс горимости леса.

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Жителям Курганской области напомнили о том, что топить бани без специального искрогасителя (насадка на дымоход — прим. ред.) запрещено. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Бани и сауны запрещается топить без применения искрогасителя, поскольку отсутствие данного приспособления с высокой долей вероятности приведет к пожару. В апреле в Кургане уже горело несколько бань. Горели бани по улице Черняховского и Ульяны Громовой. Последняя баня сгорела полностью», — говорится на сайте мэрии. Также администрация города и Управление по делам ГО и ЧС Кургана напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности особенно в условиях режима ЧС, который введен 27 апреля из-а масштабных пожаров. Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о высокой пожарной опасности на майские праздники. По прогнозам синоптиков с 29 апреля по 2 мая сохранится 4-й класс горимости леса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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