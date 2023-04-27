Курганцам запретили топить бани без спецустройств

28 апреля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В Курганской области запрещено топить бани без искрогасителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Курганской области напомнили о том, что топить бани без специального искрогасителя (насадка на дымоход — прим. ред.) запрещено. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Бани и сауны запрещается топить без применения искрогасителя, поскольку отсутствие данного приспособления с высокой долей вероятности приведет к пожару. В апреле в Кургане уже горело несколько бань. Горели бани по улице Черняховского и Ульяны Громовой. Последняя баня сгорела полностью», — говорится на сайте мэрии. Также администрация города и Управление по делам ГО и ЧС Кургана напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности особенно в условиях режима ЧС, который введен 27 апреля из-а масштабных пожаров. Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о высокой пожарной опасности на майские праздники. По прогнозам синоптиков с 29 апреля по 2 мая сохранится 4-й класс горимости леса.

Жителям Курганской области напомнили о том, что топить бани без специального искрогасителя (насадка на дымоход — прим. ред.) запрещено. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Бани и сауны запрещается топить без применения искрогасителя, поскольку отсутствие данного приспособления с высокой долей вероятности приведет к пожару. В апреле в Кургане уже горело несколько бань. Горели бани по улице Черняховского и Ульяны Громовой. Последняя баня сгорела полностью», — говорится на сайте мэрии. Также администрация города и Управление по делам ГО и ЧС Кургана напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности особенно в условиях режима ЧС, который введен 27 апреля из-а масштабных пожаров. Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о высокой пожарной опасности на майские праздники. По прогнозам синоптиков с 29 апреля по 2 мая сохранится 4-й класс горимости леса.