В МВД показали видео с места ДТП в Курганской области, где перевернулся автобус

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Автобусы. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз, автобус на газу
Инцидент с автобусом в Курганской области произошел 28 апреля Фото:

Сотрудники полиции опубликовали видео с места автоаварии на трассе в Курганской области, где автобус с пассажирами съехал в кювет. ДТП произошло утром 28 апреля в Кетовском районе, поясняли в ведомстве.

«По предварительной информации, водитель автобуса 1962 года рождения допустил съезд с дороги в кювет. В результате аварии пострадал сам шофер и десять пассажиров, двое из которых несовершеннолетние», — указано в описании к видео, которое выложено в telegram-канале «МВД МЕДИА».

В пресс-службе губернатора региона уточняли, что в помощи нуждалось 11 человек (из них два ребенка). К вечеру дети и четверо взрослых были выписаны домой. Еще пять пострадавших остаются на стационарном лечении, их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что выбраться из автобуса после ДТП женщинам и детям помогли мужчины из числа пассажиров, которые придерживали заваливающееся на бок транспортное средство. Следователями была организована проверка по факту автоаварии.

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Сотрудники полиции опубликовали видео с места автоаварии на трассе в Курганской области, где автобус с пассажирами съехал в кювет. ДТП произошло утром 28 апреля в Кетовском районе, поясняли в ведомстве. «По предварительной информации, водитель автобуса 1962 года рождения допустил съезд с дороги в кювет. В результате аварии пострадал сам шофер и десять пассажиров, двое из которых несовершеннолетние», — указано в описании к видео, которое выложено в telegram-канале «МВД МЕДИА». В пресс-службе губернатора региона уточняли, что в помощи нуждалось 11 человек (из них два ребенка). К вечеру дети и четверо взрослых были выписаны домой. Еще пять пострадавших остаются на стационарном лечении, их состояние оценивается как стабильное. Ранее сообщалось, что выбраться из автобуса после ДТП женщинам и детям помогли мужчины из числа пассажиров, которые придерживали заваливающееся на бок транспортное средство. Следователями была организована проверка по факту автоаварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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