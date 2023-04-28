В МВД показали видео с места ДТП в Курганской области, где перевернулся автобус

28 апреля 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Инцидент с автобусом в Курганской области произошел 28 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции опубликовали видео с места автоаварии на трассе в Курганской области, где автобус с пассажирами съехал в кювет. ДТП произошло утром 28 апреля в Кетовском районе, поясняли в ведомстве. «По предварительной информации, водитель автобуса 1962 года рождения допустил съезд с дороги в кювет. В результате аварии пострадал сам шофер и десять пассажиров, двое из которых несовершеннолетние», — указано в описании к видео, которое выложено в telegram-канале «МВД МЕДИА». В пресс-службе губернатора региона уточняли, что в помощи нуждалось 11 человек (из них два ребенка). К вечеру дети и четверо взрослых были выписаны домой. Еще пять пострадавших остаются на стационарном лечении, их состояние оценивается как стабильное. Ранее сообщалось, что выбраться из автобуса после ДТП женщинам и детям помогли мужчины из числа пассажиров, которые придерживали заваливающееся на бок транспортное средство. Следователями была организована проверка по факту автоаварии.

Сотрудники полиции опубликовали видео с места автоаварии на трассе в Курганской области, где автобус с пассажирами съехал в кювет. ДТП произошло утром 28 апреля в Кетовском районе, поясняли в ведомстве. «По предварительной информации, водитель автобуса 1962 года рождения допустил съезд с дороги в кювет. В результате аварии пострадал сам шофер и десять пассажиров, двое из которых несовершеннолетние», — указано в описании к видео, которое выложено в telegram-канале «МВД МЕДИА». В пресс-службе губернатора региона уточняли, что в помощи нуждалось 11 человек (из них два ребенка). К вечеру дети и четверо взрослых были выписаны домой. Еще пять пострадавших остаются на стационарном лечении, их состояние оценивается как стабильное. Ранее сообщалось, что выбраться из автобуса после ДТП женщинам и детям помогли мужчины из числа пассажиров, которые придерживали заваливающееся на бок транспортное средство. Следователями была организована проверка по факту автоаварии.