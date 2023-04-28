Тюменский фитнес-тренер порекомендовала тренировку для борьбы со старением

Тюменский фитнес-тренер Юст: скандинавская ходьба помогает замедлить старение

Скандинавская ходьба помогает предотвратить проблемы со здоровьем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Постоянное занятие скандинавской ходьбой поможет справиться с негативным влиянием возраста на организм человека. Такой совет дала тюменский тренер по фитнесу Юлия Юст, которая также рассказала, сколько именно стоит ходить в таком стиле.

«Процесс старения, при котором мышечная масса начинает разрушаться, а жировая ткань нарастать, называется саркопения. Благодаря ходьбе и нагрузке в организме человека происходит сокращение мышечного волокна, из-за этого происходит замедление этого процесса. Помимо этого, во время ходьбы укрепляется сердечная мышца, которая заметно ослаблена у человека в пожилом возрасте», — рассказала изданию «Тюменская область сегодня» Юст.

Она добавила, что скандинавская ходьба помогает вернуть подвижность суставов и улучшить аэробные способности человека. «Во время скандинавской ходьбы тело человека выполняет правильную и объемную подвижность, как в верхней части тела, так и в нижней <…> благодаря чему происходит смазка суставов и уменьшается вероятность возникновения заболеваний, связанных с ними», — пояснила тренер.

При этом занятия должны быть регулярными, в неделю нужно проводить не менее 150 минут за скандинавской ходьбой. Распределить их можно по своему желанию.