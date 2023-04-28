28 апреля 2023

Тюменский фитнес-тренер порекомендовала тренировку для борьбы со старением

Тюменский фитнес-тренер Юст: скандинавская ходьба помогает замедлить старение
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Первый день работы парка им. Маяковского (ЦПКиО) во время пандемии коронавируса.Екатеринбург, парк маяковского, цпкио, скандинавская ходьба, виды екатеринбурга
Скандинавская ходьба помогает предотвратить проблемы со здоровьем Фото:

Постоянное занятие скандинавской ходьбой поможет справиться с негативным влиянием возраста на организм человека. Такой совет дала тюменский тренер по фитнесу Юлия Юст, которая также рассказала, сколько именно стоит ходить в таком стиле.

«Процесс старения, при котором мышечная масса начинает разрушаться, а жировая ткань нарастать, называется саркопения. Благодаря ходьбе и нагрузке в организме человека происходит сокращение мышечного волокна, из-за этого происходит замедление этого процесса. Помимо этого, во время ходьбы укрепляется сердечная мышца, которая заметно ослаблена у человека в пожилом возрасте», — рассказала изданию «Тюменская область сегодня» Юст.

Она добавила, что скандинавская ходьба помогает вернуть подвижность суставов и улучшить аэробные способности человека. «Во время скандинавской ходьбы тело человека выполняет правильную и объемную подвижность, как в верхней части тела, так и в нижней <…> благодаря чему происходит смазка суставов и уменьшается вероятность возникновения заболеваний, связанных с ними», — пояснила тренер.

При этом занятия должны быть регулярными, в неделю нужно проводить не менее 150 минут за скандинавской ходьбой. Распределить их можно по своему желанию.

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Постоянное занятие скандинавской ходьбой поможет справиться с негативным влиянием возраста на организм человека. Такой совет дала тюменский тренер по фитнесу Юлия Юст, которая также рассказала, сколько именно стоит ходить в таком стиле. «Процесс старения, при котором мышечная масса начинает разрушаться, а жировая ткань нарастать, называется саркопения. Благодаря ходьбе и нагрузке в организме человека происходит сокращение мышечного волокна, из-за этого происходит замедление этого процесса. Помимо этого, во время ходьбы укрепляется сердечная мышца, которая заметно ослаблена у человека в пожилом возрасте», — рассказала изданию «Тюменская область сегодня» Юст. Она добавила, что скандинавская ходьба помогает вернуть подвижность суставов и улучшить аэробные способности человека. «Во время скандинавской ходьбы тело человека выполняет правильную и объемную подвижность, как в верхней части тела, так и в нижней <…> благодаря чему происходит смазка суставов и уменьшается вероятность возникновения заболеваний, связанных с ними», — пояснила тренер. При этом занятия должны быть регулярными, в неделю нужно проводить не менее 150 минут за скандинавской ходьбой. Распределить их можно по своему желанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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