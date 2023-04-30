В Тюменской области парень сломал женщине ребра, потому что ему не понравилось ее поведение

01 мая 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Пострадавшей диагностировали перелом грудины и ребра Фото: Николай Бастриков © URA.RU В селе Ярково (Тюменской области) мужчина избил 46-летнюю женщину. В результате у пострадавшей перелом грудины и ребра. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области. «По словам женщины, она пришла в гости к своей подруге, у которой находился 22-летний парень. Во время застолья молодому человеку не понравилось поведение потерпевшей. Он несколько раз сделал ей замечание, а после избил. В итоге женщина обратилась в больницу, где ей зафиксировали, что ее здоровью причинен вред средней тяжести в виде перелома грудины и ребра», — сообщили в ведомстве. По их словам, подозреваемого задержали и отвезли в полицию. Свою вину он признал и раскаялся в совершенном преступлении. По делу возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Избивавшему избрали наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В селе Ярково (Тюменской области) мужчина избил 46-летнюю женщину. В результате у пострадавшей перелом грудины и ребра. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области. «По словам женщины, она пришла в гости к своей подруге, у которой находился 22-летний парень. Во время застолья молодому человеку не понравилось поведение потерпевшей. Он несколько раз сделал ей замечание, а после избил. В итоге женщина обратилась в больницу, где ей зафиксировали, что ее здоровью причинен вред средней тяжести в виде перелома грудины и ребра», — сообщили в ведомстве. По их словам, подозреваемого задержали и отвезли в полицию. Свою вину он признал и раскаялся в совершенном преступлении. По делу возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Избивавшему избрали наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.