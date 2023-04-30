30 апреля 2023
29 апреля 2023

Курганцев предупредили о просыпающихся змеях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум
Змея была замечена около поселка Радужный Фото:

Жители поселка Радужный (Курган) заметили гадюку. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганские.ру».

«Друзья, будьте внимательны. Местные жители заметили гадюку недалеко от поселка Радужный», — говорится в посте.

Один из комментаторов написал, что при холодной погоде они «не сильно активны». «Она на асфальте греется, если не трогать, то не укусит», — пишет он.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области предупредили друг друга о просыпающихся змеях. В апреле прошлого года змея была замечена в селе Колташево Кетовского района.

Гадюку заметили жители поселка Радужный
Гадюку заметили жители поселка Радужный

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Жители поселка Радужный (Курган) заметили гадюку. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганские.ру». «Друзья, будьте внимательны. Местные жители заметили гадюку недалеко от поселка Радужный», — говорится в посте. Один из комментаторов написал, что при холодной погоде они «не сильно активны». «Она на асфальте греется, если не трогать, то не укусит», — пишет он. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области предупредили друг друга о просыпающихся змеях. В апреле прошлого года змея была замечена в селе Колташево Кетовского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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