Змея была замечена около поселка Радужный
Жители поселка Радужный (Курган) заметили гадюку. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганские.ру».
«Друзья, будьте внимательны. Местные жители заметили гадюку недалеко от поселка Радужный», — говорится в посте.
Один из комментаторов написал, что при холодной погоде они «не сильно активны». «Она на асфальте греется, если не трогать, то не укусит», — пишет он.
Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области предупредили друг друга о просыпающихся змеях. В апреле прошлого года змея была замечена в селе Колташево Кетовского района.
Гадюку заметили жители поселка Радужный
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