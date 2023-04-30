Курганцев предупредили о просыпающихся змеях. Фото

01 мая 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Змея была замечена около поселка Радужный Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители поселка Радужный (Курган) заметили гадюку. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганские.ру». «Друзья, будьте внимательны. Местные жители заметили гадюку недалеко от поселка Радужный», — говорится в посте. Один из комментаторов написал, что при холодной погоде они «не сильно активны». «Она на асфальте греется, если не трогать, то не укусит», — пишет он. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области предупредили друг друга о просыпающихся змеях. В апреле прошлого года змея была замечена в селе Колташево Кетовского района. Гадюку заметили жители поселка Радужный Telegram-канал «Курганские.ру»

Жители поселка Радужный (Курган) заметили гадюку. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганские.ру». «Друзья, будьте внимательны. Местные жители заметили гадюку недалеко от поселка Радужный», — говорится в посте. Один из комментаторов написал, что при холодной погоде они «не сильно активны». «Она на асфальте греется, если не трогать, то не укусит», — пишет он. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области предупредили друг друга о просыпающихся змеях. В апреле прошлого года змея была замечена в селе Колташево Кетовского района.