Авиолесоохрана назвала самый пожароопасный район Тюменской области в мае

Авиолесоохрана: в мае леса на юге Тюменской области будут самыми пожароопасными

01 мая 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

На юге Тюменской области ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная Авиолесоохрана назвала предварительный прогноз самых пожароопасных районов Тюменской области в мае этого года. Данные приведены на официальном сайте предприятия. «Федеральная Авиалесоохрана опубликовала список пожароопасных регионов России за май. По прогнозу в лесах на юге Тюменской области ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров», — приводят статистику на сайте Авиолесоохраны. По их словам, высокая опасность пожаров сохраняется и на территории других регионов: на всей территории Курганской области, на юге Свердловской области и на севере Челябинской области. Ранее в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Исходя из него жителям региона запрещено посещать леса до 13 мая. Фото: на сайте ФБУ «Авиолесоохраны»

Федеральная Авиолесоохрана назвала предварительный прогноз самых пожароопасных районов Тюменской области в мае этого года. Данные приведены на официальном сайте предприятия. «Федеральная Авиалесоохрана опубликовала список пожароопасных регионов России за май. По прогнозу в лесах на юге Тюменской области ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров», — приводят статистику на сайте Авиолесоохраны. По их словам, высокая опасность пожаров сохраняется и на территории других регионов: на всей территории Курганской области, на юге Свердловской области и на севере Челябинской области. Ранее в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Исходя из него жителям региона запрещено посещать леса до 13 мая.