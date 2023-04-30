Авиолесоохрана назвала самый пожароопасный район Тюменской области в мае

Федеральная Авиолесоохрана назвала предварительный прогноз самых пожароопасных районов Тюменской области в мае этого года. Данные приведены на официальном сайте предприятия.
«Федеральная Авиалесоохрана опубликовала список пожароопасных регионов России за май. По прогнозу в лесах на юге Тюменской области ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров», — приводят статистику на сайте Авиолесоохраны.
По их словам, высокая опасность пожаров сохраняется и на территории других регионов: на всей территории Курганской области, на юге Свердловской области и на севере Челябинской области.
Ранее в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Исходя из него жителям региона запрещено посещать леса до 13 мая.
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