30 апреля 2023
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Авиолесоохрана назвала самый пожароопасный район Тюменской области в мае

Авиолесоохрана: в мае леса на юге Тюменской области будут самыми пожароопасными
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
На юге Тюменской области ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров Фото:

Федеральная Авиолесоохрана назвала предварительный прогноз самых пожароопасных районов Тюменской области в мае этого года. Данные приведены на официальном сайте предприятия.

«Федеральная Авиалесоохрана опубликовала список пожароопасных регионов России за май. По прогнозу в лесах на юге Тюменской области ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров», — приводят статистику на сайте Авиолесоохраны.

По их словам, высокая опасность пожаров сохраняется и на территории других регионов: на всей территории Курганской области, на юге Свердловской области и на севере Челябинской области.

Ранее в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Исходя из него жителям региона запрещено посещать леса до 13 мая.

Фото:

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Федеральная Авиолесоохрана назвала предварительный прогноз самых пожароопасных районов Тюменской области в мае этого года. Данные приведены на официальном сайте предприятия. «Федеральная Авиалесоохрана опубликовала список пожароопасных регионов России за май. По прогнозу в лесах на юге Тюменской области ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров», — приводят статистику на сайте Авиолесоохраны. По их словам, высокая опасность пожаров сохраняется и на территории других регионов: на всей территории Курганской области, на юге Свердловской области и на севере Челябинской области. Ранее в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Исходя из него жителям региона запрещено посещать леса до 13 мая.
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