01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Губернатор Моор выделил миллионы рублей многодетной семье

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Александр Моор выделил материальную помощь в размере 3,3 миллионов рублей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор выделил более трех миллионов рублей в качестве материальной помощи многодетной семье. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Подписал распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальную помощь в размере 3,3 миллионов рублей. Теперь в семье семеро детей», — сообщил губернатор.

Как отметил глава региона, с помощью единовременной выплаты семья сможет приобрести или построить новое жилье. Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор выделил 500 тысяч рублей на помощь детям-беженцам из ЛДНР.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выделил более трех миллионов рублей в качестве материальной помощи многодетной семье. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальную помощь в размере 3,3 миллионов рублей. Теперь в семье семеро детей», — сообщил губернатор. Как отметил глава региона, с помощью единовременной выплаты семья сможет приобрести или построить новое жилье. Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор выделил 500 тысяч рублей на помощь детям-беженцам из ЛДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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