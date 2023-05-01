Губернатор Моор выделил миллионы рублей многодетной семье

02 мая 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Александр Моор выделил материальную помощь в размере 3,3 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор выделил более трех миллионов рублей в качестве материальной помощи многодетной семье. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальную помощь в размере 3,3 миллионов рублей. Теперь в семье семеро детей», — сообщил губернатор. Как отметил глава региона, с помощью единовременной выплаты семья сможет приобрести или построить новое жилье. Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор выделил 500 тысяч рублей на помощь детям-беженцам из ЛДНР.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выделил более трех миллионов рублей в качестве материальной помощи многодетной семье. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальную помощь в размере 3,3 миллионов рублей. Теперь в семье семеро детей», — сообщил губернатор. Как отметил глава региона, с помощью единовременной выплаты семья сможет приобрести или построить новое жилье. Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор выделил 500 тысяч рублей на помощь детям-беженцам из ЛДНР.