Губернатор Моор выделил миллионы рублей многодетной семье

Александр Моор выделил материальную помощь в размере 3,3 миллионов рублей
Губернатор Тюменской области Александр Моор выделил более трех миллионов рублей в качестве материальной помощи многодетной семье. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Подписал распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальную помощь в размере 3,3 миллионов рублей. Теперь в семье семеро детей», — сообщил губернатор.
Как отметил глава региона, с помощью единовременной выплаты семья сможет приобрести или построить новое жилье. Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор выделил 500 тысяч рублей на помощь детям-беженцам из ЛДНР.
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