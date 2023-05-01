Тюменские таксисты обманывают друг друга, чтобы заработать больше денег

Тюменские таксисты используют для обмана конкурентов специальное программное обеспечение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители такси начали перехватывать «дорогие» заказы у конкурентов с помощью программного обеспечения, которое позволяет обманывать алгоритмы приложения «Яндекс.Go». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. По его словам, на этой почве таксисты начали часто конфликтовать между собой.

«В интернете относительно недавно появились платные расширения для приложения „Таксометр“, которое используют для работы водители „Яндекс.Go“. Программа позволяет перехватывать заказы с хорошей стоимостью у других водителей. Естественно, что нарушителей, которых ловят на использовании такого ПО, сразу блокируют. Но таксисты, которые работают по-честному, в целом недовольны сложившейся ситуацией. Люди стали часто ругаться между собой», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты, работающие на агрегатор «Яндекс.Go», начали отказываться от поездок, если их не устраивает маршрут. После получения «нежелательных» заявок водители звонят пассажирам и требуют, чтобы те отменили заказ.