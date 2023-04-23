Тюменские таксисты «Яндекс.Go» начали отменять заказы, если их не устроил маршрут

24 апреля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Водитель узнает конечную точку маршрута и сумму заказа только по прибытии к пассажиру Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени водители такси сервиса «Яндекс.Go» начали отказываться от поездок, если их не устроил маршрут. Об этом URA.RU рассказали пассажиры агрегатора. По их словам, после получения заказа водители звонят или пишут сообщения, интересуясь конечной точкой маршрута, а после — отменяют заказ. «В воскресенье вызвала такси с Мыса до Профсоюзной. Назначили машину. Через несколько минут звонит водитель и просит назвать конечную точку. Я сказала, что едем в центр. Заказ тут же отменили. Кажется, водитель просто не захотел ехать через весь город за небольшую сумму в дождь и отменил заказ, не думая о том, что понижает сам себе рейтинг», — делится пассажирка «Яндекс.Go». Об аналогичной ситуации заявила другая тюменка. «В будний день около девяти вечера вызываю такси с Мыса до Холодильной. Пробок нет, дождя-снега тоже. Машина долго не назначалась, потом нашелся водитель. В чате он тут же спросил, куда мне ехать. Я удивилась, потому что такого раньше никогда не было. По незнанию ответила. В итоге водитель отменил поездку и пришлось заказывать машину заново», — рассказывает собеседница агентства. Прокомментировать ситуацию с водителями, отказывающими пассажирам, агентство попросило владельца одного из тюменских таксопарков. Он сообщил, что тенденция, скорее, носит частный характер, а не повсеместный. «Такой массовой тенденции среди водителей нет, потому что каждый отказ водителя от поездки отрицательно сказывается на рейтинге. Возможно, речь идет о единичных случаях. Видимо, водители делают это для того, чтобы отказываться от невыгодных для себя поездок и маршрутов. Но каждый отказ — большой минус», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Водители сервиса «Яндекс.Go» узнают конечную точку маршрута только подъехав по указанному пассажиром адресу и отметившись в таксометре о прибытии. Сумму заказа водитель также не знает заранее. В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени водители такси сервиса «Яндекс.Go» начали отказываться от поездок, если их не устроил маршрут. Об этом URA.RU рассказали пассажиры агрегатора. По их словам, после получения заказа водители звонят или пишут сообщения, интересуясь конечной точкой маршрута, а после — отменяют заказ. «В воскресенье вызвала такси с Мыса до Профсоюзной. Назначили машину. Через несколько минут звонит водитель и просит назвать конечную точку. Я сказала, что едем в центр. Заказ тут же отменили. Кажется, водитель просто не захотел ехать через весь город за небольшую сумму в дождь и отменил заказ, не думая о том, что понижает сам себе рейтинг», — делится пассажирка «Яндекс.Go». Об аналогичной ситуации заявила другая тюменка. «В будний день около девяти вечера вызываю такси с Мыса до Холодильной. Пробок нет, дождя-снега тоже. Машина долго не назначалась, потом нашелся водитель. В чате он тут же спросил, куда мне ехать. Я удивилась, потому что такого раньше никогда не было. По незнанию ответила. В итоге водитель отменил поездку и пришлось заказывать машину заново», — рассказывает собеседница агентства. Прокомментировать ситуацию с водителями, отказывающими пассажирам, агентство попросило владельца одного из тюменских таксопарков. Он сообщил, что тенденция, скорее, носит частный характер, а не повсеместный. «Такой массовой тенденции среди водителей нет, потому что каждый отказ водителя от поездки отрицательно сказывается на рейтинге. Возможно, речь идет о единичных случаях. Видимо, водители делают это для того, чтобы отказываться от невыгодных для себя поездок и маршрутов. Но каждый отказ — большой минус», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Водители сервиса «Яндекс.Go» узнают конечную точку маршрута только подъехав по указанному пассажиром адресу и отметившись в таксометре о прибытии. Сумму заказа водитель также не знает заранее. В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.