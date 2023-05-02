Пожарные потушили баню в курганском СНТ

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Пожар был ликвидирован Фото:

Курганские спасатели потушили пожар в СНТ «Черемушки 4». По сообщению пресс-службы МЧС региона, на территории горела баня.

«Сообщение о возгорании бани в СНТ „Черемушки 4“ поступило 2 апреля в 21:29. К тушению привлекались четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар был ликвидирован», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ранее в курганском СНТ «Полянка-2» специалисты МЧС остановили крупный пожар. Тогда огнем было охвачено 25 строений.

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Курганские спасатели потушили пожар в СНТ «Черемушки 4». По сообщению пресс-службы МЧС региона, на территории горела баня. «Сообщение о возгорании бани в СНТ „Черемушки 4“ поступило 2 апреля в 21:29. К тушению привлекались четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар был ликвидирован», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее в курганском СНТ «Полянка-2» специалисты МЧС остановили крупный пожар. Тогда огнем было охвачено 25 строений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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