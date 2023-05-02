Пожарные потушили баню в курганском СНТ

Пожар был ликвидирован
Курганские спасатели потушили пожар в СНТ «Черемушки 4». По сообщению пресс-службы МЧС региона, на территории горела баня.
«Сообщение о возгорании бани в СНТ „Черемушки 4“ поступило 2 апреля в 21:29. К тушению привлекались четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар был ликвидирован», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Ранее в курганском СНТ «Полянка-2» специалисты МЧС остановили крупный пожар. Тогда огнем было охвачено 25 строений.
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