Пожарные потушили баню в курганском СНТ

02 мая 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Пожар был ликвидирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские спасатели потушили пожар в СНТ «Черемушки 4». По сообщению пресс-службы МЧС региона, на территории горела баня. «Сообщение о возгорании бани в СНТ „Черемушки 4“ поступило 2 апреля в 21:29. К тушению привлекались четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар был ликвидирован», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее в курганском СНТ «Полянка-2» специалисты МЧС остановили крупный пожар. Тогда огнем было охвачено 25 строений.

Курганские спасатели потушили пожар в СНТ «Черемушки 4». По сообщению пресс-службы МЧС региона, на территории горела баня. «Сообщение о возгорании бани в СНТ „Черемушки 4“ поступило 2 апреля в 21:29. К тушению привлекались четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар был ликвидирован», — пояснили URA.RU в ведомстве. Ранее в курганском СНТ «Полянка-2» специалисты МЧС остановили крупный пожар. Тогда огнем было охвачено 25 строений.