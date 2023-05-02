В Кургане будут судить ОПГ выходцев из Средней Азии

03 мая 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Выходцев из Средней Азии обвиняют в покушении на сбыт запрещенных веществ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане будут судить ОПГ, состоящую из пятерых жителей Средней Азии. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области. «В ходе предварительного следствия установлено, что пятеро злоумышленников, действуя в составе организованной преступной группы, по указанию „оператора“ забрали в укромном месте партию героина, который намеревались распространить в Кургане с помощью тайниковых закладок. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота порядка 242 граммов героина», — рассказали в ведомстве. В группировке состояли мужчины в возрасте от 22 до 35 лет из азиатских республик. Преступление будет рассматриваться по 228 статье Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. На время следствия злоумышленники заключены под стражу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане осудили главаря ОПГ из Москвы. Мужчина вместе с двумя жителями Курганской области похитил у банков более 15 млн рублей. Ему назначили 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В Кургане будут судить ОПГ, состоящую из пятерых жителей Средней Азии. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области. «В ходе предварительного следствия установлено, что пятеро злоумышленников, действуя в составе организованной преступной группы, по указанию „оператора“ забрали в укромном месте партию героина, который намеревались распространить в Кургане с помощью тайниковых закладок. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота порядка 242 граммов героина», — рассказали в ведомстве. В группировке состояли мужчины в возрасте от 22 до 35 лет из азиатских республик. Преступление будет рассматриваться по 228 статье Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. На время следствия злоумышленники заключены под стражу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане осудили главаря ОПГ из Москвы. Мужчина вместе с двумя жителями Курганской области похитил у банков более 15 млн рублей. Ему назначили 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.