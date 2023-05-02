В Тюменской области остро не хватает водителей

03 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В реестре по поиску вакансий зарегистрировано около полутора тысяч объявлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области открыто около 1 326 вакансий на должность водителя. Информация об этом размещена на портале «Работа России». Сотрудники требуются как на работу в такси, школы, так и в крупные городские предприятия. «В ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области требуется водитель с аттестацией. Условия: категория прав В, С. Выслуга лет 1 за 1,5 года, полный соцпакет, оплачиваемый отпуск. Заработная плата: 25 000 — 32 000 рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». Почти в два раза больше обещают зарплату водителю для развозки хлеба. «Вакансия: водитель-экспедитор. Требования: развозка хлеба по отгрузочным документам. Официальное трудоустройство, своевременные выплаты. Заработная плата: 20 000 — 60 000 рублей», — говорится в тексте вакансии. Ранее агентство писало о том, что кадровый голод испытывают детские сады и школы Тюменской области. Туда требуются как воспитатели, так и повара.

В Тюменской области открыто около 1 326 вакансий на должность водителя. Информация об этом размещена на портале «Работа России». Сотрудники требуются как на работу в такси, школы, так и в крупные городские предприятия. «В ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области требуется водитель с аттестацией. Условия: категория прав В, С. Выслуга лет 1 за 1,5 года, полный соцпакет, оплачиваемый отпуск. Заработная плата: 25 000 — 32 000 рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». Почти в два раза больше обещают зарплату водителю для развозки хлеба. «Вакансия: водитель-экспедитор. Требования: развозка хлеба по отгрузочным документам. Официальное трудоустройство, своевременные выплаты. Заработная плата: 20 000 — 60 000 рублей», — говорится в тексте вакансии. Ранее агентство писало о том, что кадровый голод испытывают детские сады и школы Тюменской области. Туда требуются как воспитатели, так и повара.