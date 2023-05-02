02 мая 2023

В Тюменской области остро не хватает водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водитель, кабина, грузовик, лето, жара
В реестре по поиску вакансий зарегистрировано около полутора тысяч объявлений Фото:

В Тюменской области открыто около 1 326 вакансий на должность водителя. Информация об этом размещена на портале «Работа России». Сотрудники требуются как на работу в такси, школы, так и в крупные городские предприятия.

«В ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области требуется водитель с аттестацией. Условия: категория прав В, С. Выслуга лет 1 за 1,5 года, полный соцпакет, оплачиваемый отпуск. Заработная плата: 25 000 — 32 000 рублей», — указано в реестре портала «Работа в России».

Почти в два раза больше обещают зарплату водителю для развозки хлеба. «Вакансия: водитель-экспедитор. Требования: развозка хлеба по отгрузочным документам. Официальное трудоустройство, своевременные выплаты. Заработная плата: 20 000 — 60 000 рублей», — говорится в тексте вакансии.

Ранее агентство писало о том, что кадровый голод испытывают детские сады и школы Тюменской области. Туда требуются как воспитатели, так и повара.

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В Тюменской области открыто около 1 326 вакансий на должность водителя. Информация об этом размещена на портале «Работа России». Сотрудники требуются как на работу в такси, школы, так и в крупные городские предприятия. «В ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области требуется водитель с аттестацией. Условия: категория прав В, С. Выслуга лет 1 за 1,5 года, полный соцпакет, оплачиваемый отпуск. Заработная плата: 25 000 — 32 000 рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». Почти в два раза больше обещают зарплату водителю для развозки хлеба. «Вакансия: водитель-экспедитор. Требования: развозка хлеба по отгрузочным документам. Официальное трудоустройство, своевременные выплаты. Заработная плата: 20 000 — 60 000 рублей», — говорится в тексте вакансии. Ранее агентство писало о том, что кадровый голод испытывают детские сады и школы Тюменской области. Туда требуются как воспитатели, так и повара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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