03 мая 2023
02 мая 2023
01 мая 2023

Жителя ЯНАО отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде

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Ямалец проведет восемь месяцев в колонии за вождение в нетрезвом виде Фото:

Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) отправили в колонию за управление машиной в пьяном состоянии. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление, сообщили в окружной прокуратуре.

«Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение в отношении жителя городе Тарко-Сале, 1991 года рождения. Установлено, что 25 октября 2022 года мужчина в городе Тарко-Сале управлял своим автомобилем в состоянии опьянения, имея при этом судимость за совершение аналогичного преступления», — уточнили в пресс-службе.

За это ямалец поведет восемь месяцев в колонии общего режима. Ему запретили садиться за руль три года восемь месяцев. Автомобиль марки «Мерседес-Бенц» конфисковали в пользу государства.

Ранее житель Салехарда лишился свободы почти на полтора года. Мужчина также неоднократно привлекался правоохранителями за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) отправили в колонию за управление машиной в пьяном состоянии. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление, сообщили в окружной прокуратуре. «Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение в отношении жителя городе Тарко-Сале, 1991 года рождения. Установлено, что 25 октября 2022 года мужчина в городе Тарко-Сале управлял своим автомобилем в состоянии опьянения, имея при этом судимость за совершение аналогичного преступления», — уточнили в пресс-службе. За это ямалец поведет восемь месяцев в колонии общего режима. Ему запретили садиться за руль три года восемь месяцев. Автомобиль марки «Мерседес-Бенц» конфисковали в пользу государства. Ранее житель Салехарда лишился свободы почти на полтора года. Мужчина также неоднократно привлекался правоохранителями за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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