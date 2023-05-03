Жителя ЯНАО отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде

Ямалец проведет восемь месяцев в колонии за вождение в нетрезвом виде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) отправили в колонию за управление машиной в пьяном состоянии. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление, сообщили в окружной прокуратуре.

«Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение в отношении жителя городе Тарко-Сале, 1991 года рождения. Установлено, что 25 октября 2022 года мужчина в городе Тарко-Сале управлял своим автомобилем в состоянии опьянения, имея при этом судимость за совершение аналогичного преступления», — уточнили в пресс-службе.

За это ямалец поведет восемь месяцев в колонии общего режима. Ему запретили садиться за руль три года восемь месяцев. Автомобиль марки «Мерседес-Бенц» конфисковали в пользу государства.

Ранее житель Салехарда лишился свободы почти на полтора года. Мужчина также неоднократно привлекался правоохранителями за вождение в состоянии алкогольного опьянения.