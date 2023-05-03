03 мая 2023

Мобилизованным тюменцам не хватает техники и посуды

Мобилизованным тюменцам в зоне СВО требуются техника и посуда
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы обратились за помощью к волонтерам Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им медикаментами, техникой и предметами для приготовления пищи. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова.

«Тюмень! Кроме медикаментов в зону СВО нужны: домашняя утварь (ведра, сковороды, кастрюли, ложки, вилки), бытовая химия, гигиена, ноутбуки, постельное, полотенца, канцелярия, удлинители, посуда, одноразовые тарелки. Можно б/у в хорошем и рабочем состоянии», — сообщает координатор фонда Ольги Чупрунова.

Помощь в Тюмени принимают в более чем 30 пунктах сбора. Найти актуальные адреса можно в группе «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. В период с 21 сентября по 28 октября в общей сложности на военную службу было призвано порядка 300 тысяч резервистов. В Кремле сообщали, что на данный момент о второй волне мобилизации речи не идет.

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Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им медикаментами, техникой и предметами для приготовления пищи. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. «Тюмень! Кроме медикаментов в зону СВО нужны: домашняя утварь (ведра, сковороды, кастрюли, ложки, вилки), бытовая химия, гигиена, ноутбуки, постельное, полотенца, канцелярия, удлинители, посуда, одноразовые тарелки. Можно б/у в хорошем и рабочем состоянии», — сообщает координатор фонда Ольги Чупрунова. Помощь в Тюмени принимают в более чем 30 пунктах сбора. Найти актуальные адреса можно в группе «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. В период с 21 сентября по 28 октября в общей сложности на военную службу было призвано порядка 300 тысяч резервистов. В Кремле сообщали, что на данный момент о второй волне мобилизации речи не идет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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