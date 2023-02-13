В Кремле заявили об отсутствии информации о второй волне мобилизации в РФ

Частичная мобилизация в России завершена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

У Кремля нет информации о возможности начала второй волны мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет, нет данных», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли данные о новой волне мобилизации. Информацию передает корреспондент URA.RU.

По словам члена комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, в ближайшие полгода не будет второй волны мобилизации. Он отметил, что уже есть группировка, выполняющая задачи. В России проводилась частичная мобилизация с 21 сентября по конец октября. В Совфеде в конце декабря заявляли об отсутствии в повестке темы второй волны мобилизации, сообщает «Национальная служба новостей».