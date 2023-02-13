В Кремле заявили об отсутствии информации о второй волне мобилизации в РФ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
Частичная мобилизация в России завершена Фото:
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Мобилизация в России

У Кремля нет информации о возможности начала второй волны мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет, нет данных», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли данные о новой волне мобилизации. Информацию передает корреспондент URA.RU.

По словам члена комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, в ближайшие полгода не будет второй волны мобилизации. Он отметил, что уже есть группировка, выполняющая задачи. В России проводилась частичная мобилизация с 21 сентября по конец октября. В Совфеде в конце декабря заявляли об отсутствии в повестке темы второй волны мобилизации, сообщает «Национальная служба новостей».

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У Кремля нет информации о возможности начала второй волны мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, нет данных», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли данные о новой волне мобилизации. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам члена комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, в ближайшие полгода не будет второй волны мобилизации. Он отметил, что уже есть группировка, выполняющая задачи. В России проводилась частичная мобилизация с 21 сентября по конец октября. В Совфеде в конце декабря заявляли об отсутствии в повестке темы второй волны мобилизации, сообщает «Национальная служба новостей».
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