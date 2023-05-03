03 мая 2023

Пьяный тюменец расстрелял односельчан из ружья и напал на полицейского

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Мужчина получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима Фото:

Житель села Горьковка Тюменского района получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима за то, что сначала расстрелял из ружья односельчан, а затем напал на полицейского. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«19 июня 2022 года в ночное время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Сибирской и Кедровой в селе Горьковка Тюменского района после ссоры с двумя односельчанами решил отомстить обидчикам. Взяв из дома охотничье ружье и вернувшись к месту конфликта, произвел из него два выстрела в двух односельчан. В результате которых одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью», — указано на официальном сайте пресс-службы судов.

Через некоторое время мужчина был задержан. Находясь в служебном кабинете отдела полиции, он напал на сотрудника УВД и нанес ему удар головой. Тюменский районный суд признал его виновным в покушении на убийство двух лиц и в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Нарушитель был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

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Житель села Горьковка Тюменского района получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима за то, что сначала расстрелял из ружья односельчан, а затем напал на полицейского. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «19 июня 2022 года в ночное время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Сибирской и Кедровой в селе Горьковка Тюменского района после ссоры с двумя односельчанами решил отомстить обидчикам. Взяв из дома охотничье ружье и вернувшись к месту конфликта, произвел из него два выстрела в двух односельчан. В результате которых одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Через некоторое время мужчина был задержан. Находясь в служебном кабинете отдела полиции, он напал на сотрудника УВД и нанес ему удар головой. Тюменский районный суд признал его виновным в покушении на убийство двух лиц и в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Нарушитель был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
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