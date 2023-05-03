Тюменского специалиста по гипнозу не допустили к местным бизнесменам

04 мая 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

19 мая пройдет форум для бизнесменов, на котором выступят спикеры из разных областей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выступление тюменского гипнотерапевта Юрия Вайнтруба на «Дне предпринимателя» оказалось под угрозой. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал сам специалист. Его выступление было анонсировано на форуме для бизнесменов, который пройдет 19 мая. «Мне сообщили, что сократили программу и выступление на стопе», — поделился с URA.RU психолог и гипнотерапевт Юрий Вайнтруб. Тюменец является членом Национальной ассоциации регрессивных гипнотерапевтов, а также проводит консультации для предпринимателей. Его кандидатура в качестве спикера была указана на официальном сайте мероприятия. Отмену выступления Вайнтруба подтвердили и организаторы «Дня предпринимателей». «Да, его выход пришлось отменить. Поменяли и сократили программу», — кратко ответил Дмитрий Утьев, один из устроителей форума. 19 мая в Тюмени пройдет «День предпринимателя». В рамках события спикеры из разных областей поделятся своим опытом и достижениями. Одной из ключевых площадок форума станет «Интернет-коммерция: продаем Тюменское по всей России». Здесь представители популярных международных онлайн-площадок расскажут о ведении бизнеса в сети.

Выступление тюменского гипнотерапевта Юрия Вайнтруба на «Дне предпринимателя» оказалось под угрозой. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал сам специалист. Его выступление было анонсировано на форуме для бизнесменов, который пройдет 19 мая. «Мне сообщили, что сократили программу и выступление на стопе», — поделился с URA.RU психолог и гипнотерапевт Юрий Вайнтруб. Тюменец является членом Национальной ассоциации регрессивных гипнотерапевтов, а также проводит консультации для предпринимателей. Его кандидатура в качестве спикера была указана на официальном сайте мероприятия. Отмену выступления Вайнтруба подтвердили и организаторы «Дня предпринимателей». «Да, его выход пришлось отменить. Поменяли и сократили программу», — кратко ответил Дмитрий Утьев, один из устроителей форума. 19 мая в Тюмени пройдет «День предпринимателя». В рамках события спикеры из разных областей поделятся своим опытом и достижениями. Одной из ключевых площадок форума станет «Интернет-коммерция: продаем Тюменское по всей России». Здесь представители популярных международных онлайн-площадок расскажут о ведении бизнеса в сети.