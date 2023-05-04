Бывший курганский глава избежал наказания за убийство подростка

Курганец избежал наказания за то, что задушил пасынка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Экс-глава одного из сельсоветов Шадринского района (Курганская область) избежал наказания по обвинению в убийстве подростка. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Ст. 105 ч.1 УК РФ. Уголовное дело прекращено», — сообщается в судебной картотеке. Также в деле указано, что истекли сроки давности уголовного преследования. Фигурантом являлся бывший глава одного из шадринских сельсоветов.

По данным источников URA.RU из правоохранительных органов, 67-летний мужчина обвинялся в убийстве сына своей сожительницы. В апреле 2005 года 15-летнего подростка нашли мертвым на складе, где он подрабатывал сторожем. Следствие велось несколько лет. Подозреваемого удалось вычислить лишь по следам ДНК на ремне, которым он задушил пасынка.

Мужчина, который позднее стал главой поселкового совета, свою вину отрицал. Однако следователи в ходе допроса добились от него признания. Подозреваемый рассказал, что подросток был против отношений мужчины с матерью, поэтому он убил мальчика и инсценировал его самоубийство. После этого он еще долгое время жил с женщиной, потерявшей сына.

Бывшему главе сельсовета предъявили обвинение в убийстве. Дело поступило в суд в марте 2023 года. На предварительном слушании производство по делу было прекращено из-за истечения сроков давности.