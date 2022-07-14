Денежный курьер из Кургана вынес сотни тысяч из дома старушки

Курганца подозревают в мошенничестве на сотни тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперативники из Екатеринбурга задержали юношу из Кургана, его подозревают в обмане пожилой женщины на сумму в несколько сотен тысяч рублей. Об этом говорится на сайте УМВД России по Курганской области.

«В Екатеринбурге задержан 20-летний курганец. Юноша откликнулся на объявление в Интернете о высокооплачиваемой работе, при этом он осознавал, что бизнес является криминальным. Мошенники направили ему адрес, по которому курганец должен был забрать у пенсионерки пакет с деньгами, а затем переслать полученные средства на указанные анонимным работодателем счета. В качестве оплаты труда денежному курьеру пообещали 10% от суммы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, жертвой мошенников стала 87-летняя пенсионерка. По телефону мошенники убедили женщину, что ее внучка нуждается в срочной операции, для проведения которой требуется крупная сумма. Пенсионерка собрала 400 тысяч рублей и отдала их прибывшему курьеру. с деньгами злоумышленник скрылся в соседнем регионе.

По данному факту мошенничества курганский следователь УМВД России завел уголовное дело. подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы по ч.3 ст. 159 УК РФ — мошенничество.

До этого URA.RU писало, что жительницу Кургана обманули при бронировании апартаментов в Сочи. злоумышленники выманили у туристки предоплату за несуществующий номер в отеле. Сумма причиненного ущерба составила около 13 тысяч рублей.