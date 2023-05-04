В селе Успенка под Тюменью спали от огня тысячу домов

05 мая 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Пожар в селе локализован на площади 3900 квадратных метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском селе Успенка благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе МСЧ России. «Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять более 1000 жилых домов. Огнем были повреждены 13 построек», — пишут в ведомстве. Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Ликвидация пожара продолжается. Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать.

В тюменском селе Успенка благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе МСЧ России. «Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять более 1000 жилых домов. Огнем были повреждены 13 построек», — пишут в ведомстве. Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Ликвидация пожара продолжается. Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать.