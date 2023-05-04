04 мая 2023

В селе Успенка под Тюменью спали от огня тысячу домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень
Пожар в селе локализован на площади 3900 квадратных метров Фото:

В тюменском селе Успенка благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе МСЧ России.

«Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять более 1000 жилых домов. Огнем были повреждены 13 построек», — пишут в ведомстве.

Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Ликвидация пожара продолжается.

Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать.

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В тюменском селе Успенка благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе МСЧ России. «Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять более 1000 жилых домов. Огнем были повреждены 13 построек», — пишут в ведомстве. Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Ликвидация пожара продолжается. Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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