В селе Успенка под Тюменью спали от огня тысячу домов

В тюменском селе Успенка благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе МСЧ России.
«Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять более 1000 жилых домов. Огнем были повреждены 13 построек», — пишут в ведомстве.
Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Ликвидация пожара продолжается.
Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать.
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