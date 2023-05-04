В тюменском селе Успенка заканчивают тушить пожар. Фото, видео

05 мая 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Спасатели тушат локальные возгорания и разбирают завалы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Успенка (Тюменской области) спасатели практически потушили весь пожар, остались только локальные возгорания. Об этом сообщает наш корреспондент. «В селе Успенка 5 мая в 07:00 спасатели тушат локальные возгорания и разбирают груды завалов. На месте работает самолет ИЛ-76ТД, он летает кругами над лесом. Также на месте работает вертолет МИ-8. Никакого огромного пожара тут не видим», — передает корреспондент с места происшествия. Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов.

В селе Успенка (Тюменской области) спасатели практически потушили весь пожар, остались только локальные возгорания. Об этом сообщает наш корреспондент. «В селе Успенка 5 мая в 07:00 спасатели тушат локальные возгорания и разбирают груды завалов. На месте работает самолет ИЛ-76ТД, он летает кругами над лесом. Также на месте работает вертолет МИ-8. Никакого огромного пожара тут не видим», — передает корреспондент с места происшествия. Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов.