04 мая 2023

В тюменском селе Успенка заканчивают тушить пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели тушат локальные возгорания и разбирают завалы Фото:

В селе Успенка (Тюменской области) спасатели практически потушили весь пожар, остались только локальные возгорания. Об этом сообщает наш корреспондент.

«В селе Успенка 5 мая в 07:00 спасатели тушат локальные возгорания и разбирают груды завалов. На месте работает самолет ИЛ-76ТД, он летает кругами над лесом. Также на месте работает вертолет МИ-8. Никакого огромного пожара тут не видим», — передает корреспондент с места происшествия.

Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов.

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В селе Успенка (Тюменской области) спасатели практически потушили весь пожар, остались только локальные возгорания. Об этом сообщает наш корреспондент. «В селе Успенка 5 мая в 07:00 спасатели тушат локальные возгорания и разбирают груды завалов. На месте работает самолет ИЛ-76ТД, он летает кругами над лесом. Также на месте работает вертолет МИ-8. Никакого огромного пожара тут не видим», — передает корреспондент с места происшествия. Ранее поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменская область). Для тушения пожара было привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти более 1000 жилых домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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