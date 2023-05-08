Курганские VIP в честь Дня Победы вспомнили о своих героях

09 мая 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники рассказали о своих героях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские чиновники в честь Дня Победы вспомнили о своих дедах и прадедах, которые воевали. URA.RU собрали данные где и когда воевали близкие родственники высокопоставленных политиков. В семье замгубернатора Курганской области Владимира Архипова рассказы о воевавших родственниках передают от поколения к поколению. «Деда [Александра Артамоновича] не стало, когда мне было шесть лет. Но помню его очень хорошо. Настоящий герой, человечище! В честь 70-летнего юбилея Победы мы с отцом о нем книгу написали — „Шел солдат дорогами войны“. Все мы обязаны жизнью великому поколению победителей. Именно память о них объединяет наше общество. Мы помним и гордимся», — сказал замгубернатора. Александр Архипов служил в стрелковом полку минометной роты 52-й стрелковой дивизии. Первый его бой был в сентябре 1943 года за Пятихатки. В марте 1944-го участвовал в освобождении правобережной Украины. Форсировал Южный Буг, Днестр. Был контужен. Медаль «За отвагу» получил, проявив себя во время Ясско-Кишиневской наступательной операции. Был награжден также двумя орденами Красной Звезды и орденом Славы третьей степени. У губернатора Курганской области Вадима Шумкова один из дедов, Алексей Иванович Барковский, во время Великой Отечественной войны был старшим сержантом. В мае 1944 года был награжден медалью за «За отвагу». Похоронен на станции Просвет. Еще один дед главы региона, Степан Зырянов, погиб под Сталинградом. Третий близкий родственник, Михаил Коротков, погиб под Москвой. Курганский сенатор Сергей Муратов всегда рассказывает о своем деде — танкисте Константине Максимовиче. Он ушел на фронт сразу после объявления войны. Погиб в 1943 году под Киевом. Деды главы Кургана Елены Ситниковой прошли всю войну. Михаил Тяжельников был танкистом, Петр Чернаков служил в пехоте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские чиновники в честь Дня Победы вспомнили о своих дедах и прадедах, которые воевали. URA.RU собрали данные где и когда воевали близкие родственники высокопоставленных политиков. В семье замгубернатора Курганской области Владимира Архипова рассказы о воевавших родственниках передают от поколения к поколению. «Деда [Александра Артамоновича] не стало, когда мне было шесть лет. Но помню его очень хорошо. Настоящий герой, человечище! В честь 70-летнего юбилея Победы мы с отцом о нем книгу написали — „Шел солдат дорогами войны“. Все мы обязаны жизнью великому поколению победителей. Именно память о них объединяет наше общество. Мы помним и гордимся», — сказал замгубернатора. Александр Архипов служил в стрелковом полку минометной роты 52-й стрелковой дивизии. Первый его бой был в сентябре 1943 года за Пятихатки. В марте 1944-го участвовал в освобождении правобережной Украины. Форсировал Южный Буг, Днестр. Был контужен. Медаль «За отвагу» получил, проявив себя во время Ясско-Кишиневской наступательной операции. Был награжден также двумя орденами Красной Звезды и орденом Славы третьей степени. У губернатора Курганской области Вадима Шумкова один из дедов, Алексей Иванович Барковский, во время Великой Отечественной войны был старшим сержантом. В мае 1944 года был награжден медалью за «За отвагу». Похоронен на станции Просвет. Еще один дед главы региона, Степан Зырянов, погиб под Сталинградом. Третий близкий родственник, Михаил Коротков, погиб под Москвой. Курганский сенатор Сергей Муратов всегда рассказывает о своем деде — танкисте Константине Максимовиче. Он ушел на фронт сразу после объявления войны. Погиб в 1943 году под Киевом. Деды главы Кургана Елены Ситниковой прошли всю войну. Михаил Тяжельников был танкистом, Петр Чернаков служил в пехоте.