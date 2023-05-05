В ЯНАО гости из ДНР приняли участие в открытии мемориальной зоны к 9 мая

06 мая 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Мероприятие приурочено к 78 годовщине победы в Великой отечественной Войне Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) делегация из Волновахского района ДНР приняла участие в открытии мемориальной зоны «Бессмертный полк» в школе № 12. Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной. «Сегодня в сош12 открыли мемориальную зону „Бессмертный полк“. Почетные гости: делегация из Волновахского района», — говорится в сообщении. Ращупкина отметила, что цель мероприятия — это сохранение памяти о подвигах наших предков и о том, какой ценой они смогли победить. Ранее URA.RU сообщало, что в России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Вместо него будут введены новые форматы мероприятий, среди которых акция «Парад у дома ветерана».

В Ноябрьске (ЯНАО) делегация из Волновахского района ДНР приняла участие в открытии мемориальной зоны «Бессмертный полк» в школе № 12. Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной. «Сегодня в сош12 открыли мемориальную зону „Бессмертный полк“. Почетные гости: делегация из Волновахского района», — говорится в сообщении. Ращупкина отметила, что цель мероприятия — это сохранение памяти о подвигах наших предков и о том, какой ценой они смогли победить. Ранее URA.RU сообщало, что в России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Вместо него будут введены новые форматы мероприятий, среди которых акция «Парад у дома ветерана».