В ЯНАО гости из ДНР приняли участие в открытии мемориальной зоны к 9 мая

В Ноябрьске (ЯНАО) делегация из Волновахского района ДНР приняла участие в открытии мемориальной зоны «Бессмертный полк» в школе № 12. Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной.
«Сегодня в сош12 открыли мемориальную зону „Бессмертный полк“. Почетные гости: делегация из Волновахского района», — говорится в сообщении. Ращупкина отметила, что цель мероприятия — это сохранение памяти о подвигах наших предков и о том, какой ценой они смогли победить.
Ранее URA.RU сообщало, что в России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Вместо него будут введены новые форматы мероприятий, среди которых акция «Парад у дома ветерана».
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