05 мая 2023
04 мая 2023
03 мая 2023

В ЯНАО гости из ДНР приняли участие в открытии мемориальной зоны к 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Екатеринбург, бессмертный полк
Мероприятие приурочено к 78 годовщине победы в Великой отечественной Войне Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) делегация из Волновахского района ДНР приняла участие в открытии мемориальной зоны «Бессмертный полк» в школе № 12. Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной.

«Сегодня в сош12 открыли мемориальную зону „Бессмертный полк“. Почетные гости: делегация из Волновахского района», — говорится в сообщении. Ращупкина отметила, что цель мероприятия — это сохранение памяти о подвигах наших предков и о том, какой ценой они смогли победить.

Ранее URA.RU сообщало, что в России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Вместо него будут введены новые форматы мероприятий, среди которых акция «Парад у дома ветерана».

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В Ноябрьске (ЯНАО) делегация из Волновахского района ДНР приняла участие в открытии мемориальной зоны «Бессмертный полк» в школе № 12. Об этом сообщается в официальном telegram-канале председателя городской думы Ирины Ращупкиной. «Сегодня в сош12 открыли мемориальную зону „Бессмертный полк“. Почетные гости: делегация из Волновахского района», — говорится в сообщении. Ращупкина отметила, что цель мероприятия — это сохранение памяти о подвигах наших предков и о том, какой ценой они смогли победить. Ранее URA.RU сообщало, что в России традиционного очного шествия «Бессмертный полк» не будет в 2023 году. Вместо него будут введены новые форматы мероприятий, среди которых акция «Парад у дома ветерана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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