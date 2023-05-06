06 мая 2023

Пожар на складах в Первомайском: главное к утру 7 мая

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
В поселке Первомайский вечером 6 мая загорелся склад с порохом Фото:
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Пожары в Свердловской области

В поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловской области) вечером 6 мая загорелись склады с порохом. Они принадлежат предприятию «Гефест-М». По данным СМИ, на складах были слышны взрывы, в региональном МЧС информацию не подтвердили. Местные власти эвакуировали около 400 человек. Также известно об одном пострадавшем — им оказался спасатель, участвующий в ликвидации пожара. Все о ЧП в поселке — в сбойке URA.RU.

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В поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловской области) вечером 6 мая загорелись склады с порохом. Они принадлежат предприятию «Гефест-М». По данным СМИ, на складах были слышны взрывы, в региональном МЧС информацию не подтвердили. Местные власти эвакуировали около 400 человек. Также известно об одном пострадавшем — им оказался спасатель, участвующий в ликвидации пожара. Все о ЧП в поселке — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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