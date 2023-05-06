Пожар на складах в Первомайском: главное к утру 7 мая

07 мая 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

В поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловской области) вечером 6 мая загорелись склады с порохом. Они принадлежат предприятию «Гефест-М». По данным СМИ, на складах были слышны взрывы, в региональном МЧС информацию не подтвердили. Местные власти эвакуировали около 400 человек. Также известно об одном пострадавшем — им оказался спасатель, участвующий в ликвидации пожара. Все о ЧП в поселке — в сбойке URA.RU.