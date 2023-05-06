Пожар на складах в Первомайском: главное к утру 7 мая

В поселке Первомайский вечером 6 мая загорелся склад с порохом
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В поселке Первомайский (Режевской городской округ, Свердловской области) вечером 6 мая загорелись склады с порохом. Они принадлежат предприятию «Гефест-М». По данным СМИ, на складах были слышны взрывы, в региональном МЧС информацию не подтвердили. Местные власти эвакуировали около 400 человек. Также известно об одном пострадавшем — им оказался спасатель, участвующий в ликвидации пожара. Все о ЧП в поселке — в сбойке URA.RU.
- В поселке Первомайский загорелся склад, где хранится тысяча тонн пороха. Местные власти вечером 6 мая готовились к эвакуации 400 человек.
- На складах с порохом прогремели взрывы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
- К ликвидации пожара в поселке привлекалось порядка 50 человек. А также 14 единиц техники.
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. Он назвал ситуацию в регионе критической.
- На территории Режевского городского округа введен режим ЧС. Об этом сообщил глава Иван Карташов.
- Куйвашев попросил жителей региона помочь спасателям в борьбе с огнем. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде.
- Губернатор Куйвашев пригрозил свердловчанам штрафами за пожары. Он отметил, что сумма штрафа может достигать два миллиона рублей.
- Прокуратура взяла на контроль эвакуацию жителей Первомайского. Сотрудники ведомства следят, чтобы жители были оснащены всем необходимым.
- В поселке Первомайский горит пустой склад и слышны хлопки, а не взрывы. Об этом сообщил URA.RU источник.
- Огонь уничтожил два склада в Первомайском. Три склада пожарным удалось отстоять.
- В Реже пациентов больницы, не прикованных к постели, временно отпустили домой из-за сильной задымленности. Врачи ведут постоянное дежурство.
- Возгорание на складах в поселке началось не из-за лесного пожара. В «Авиалесоохране» считают, что события произошли в обратном порядке — огонь со складов перекинулся на лес.
- На складе предприятия «Гефест-М» утилизируют боеприпасы. А также производят взрывчатые вещества промышленного назначения.
- Добровольцы совместно с сотрудниками МЧС встали на защиту села Останино (450 жителей) от мощного лесного пожара. Они занимались опашкой земель.
- Власти эвакуировали 32 человека в два пункта временного размещения. Утром их должны покормить.
- Силовики проверят заявление «Авиалесоохраны» о пожаре в Первомайском. Источник URA.RU пояснил, что заявление выглядит, как попытка снять с себя ответственность.
- На горящем складе в Первомайском уже был смертельный взрыв. Это произошло в январе 2022 года.
- Гендиректор «Гефест-М» заявил, что большая часть складов в Первомайском — пустые. По его словам, сгорел один склад с порохом и один пустой.
- В Первомайском пострадал спасатель, который тушил пожар. Он отравился угарным газом.
- Силовики объявили спецоперацию на месте горящих складов в Первомайском. Они перекрыли улицы.
- Свердловчанка разместит у себя эвакуированных. К себе домой она зовет семьи с детьми.
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