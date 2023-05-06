В ЯНАО при пожаре погиб мужчина

В Салехарде (ЯНАО) после локализации пожара в двухэтажном здании на улице Броднева спасатели обнаружили погибшего мужчину. По информации регионального управления МЧС, в результате происшествия еще два человека пострадали.
«Сегодня в Салехарде в 11 часов 39 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме, расположенного по улице Броднева, д. 52. В результате произошедшего двое людей пострадали, один мужчина погиб», — передает ведомство в официальном telegram-канале.
Сообщается, что в настоящее время устанавливаются причины и ущерб возгорания. На место ЧП прибыли представители администрации Салехарда.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область для помощи в ликвидации пожаров прибыли 30 сотрудников подразделения из ЯНАО. Сейчас в регионе тушением лесных пожаров занимаются 143 человека.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.