06 мая 2023
05 мая 2023
04 мая 2023

В ЯНАО при пожаре погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область
На место пожара прибыли представители администрации города Фото:

В Салехарде (ЯНАО) после локализации пожара в двухэтажном здании на улице Броднева спасатели обнаружили погибшего мужчину. По информации регионального управления МЧС, в результате происшествия еще два человека пострадали.

«Сегодня в Салехарде в 11 часов 39 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме, расположенного по улице Броднева, д. 52. В результате произошедшего двое людей пострадали, один мужчина погиб», — передает ведомство в официальном telegram-канале.

Сообщается, что в настоящее время устанавливаются причины и ущерб возгорания. На место ЧП прибыли представители администрации Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область для помощи в ликвидации пожаров прибыли 30 сотрудников подразделения из ЯНАО. Сейчас в регионе тушением лесных пожаров занимаются 143 человека.

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В Салехарде (ЯНАО) после локализации пожара в двухэтажном здании на улице Броднева спасатели обнаружили погибшего мужчину. По информации регионального управления МЧС, в результате происшествия еще два человека пострадали. «Сегодня в Салехарде в 11 часов 39 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме, расположенного по улице Броднева, д. 52. В результате произошедшего двое людей пострадали, один мужчина погиб», — передает ведомство в официальном telegram-канале. Сообщается, что в настоящее время устанавливаются причины и ущерб возгорания. На место ЧП прибыли представители администрации Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область для помощи в ликвидации пожаров прибыли 30 сотрудников подразделения из ЯНАО. Сейчас в регионе тушением лесных пожаров занимаются 143 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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