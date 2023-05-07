Обстановка с пожарами улучшилась Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

На Салаирском тракте в Тюменской области пожарные практически взяли под контроль бушующий возле деревень огонь. Им удалось стабилизировать ситуацию в ряде сел, о чем сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

«Стабилизировано в Криводанова, Муллашах, Богандинском, Успенке. Под контролем ситуация в районе Чаплыка, Мичурино, Черной речки», — сообщила Иванова в своем telegram-канале. Однако, по ее словам, огонь все еще угрожает деревням Речкина, Коняшина и Кулига.

При этом в районе Речкина на Салаирском тракте особо напряженная ситуация. «Огонь со стороны Речкина перебросился через Туру. Отстояли д. Молчанову. Идет эвакуация санатория „Геолог“, 90 человек уже в безопасности», — добавила глава Тюменского района.

Массовые пожары в Тюменской области начались в период с 3 по 4 мая. Из-за них губернатор региона Александр Моор объявил режим ЧС с 7 мая. По его словам, весь личный состав областного МЧС задействован в тушении пожаров. При этом дополнительно стягивают людей и технику из других субъектов РФ.