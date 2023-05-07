07 мая 2023
06 мая 2023

Пожары в тюменских деревнях берут под контроль. Видео

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Пожар в Успенке. Тюмень
Обстановка с пожарами улучшилась Фото:
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На Салаирском тракте в Тюменской области пожарные практически взяли под контроль бушующий возле деревень огонь. Им удалось стабилизировать ситуацию в ряде сел, о чем сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

«Стабилизировано в Криводанова, Муллашах, Богандинском, Успенке. Под контролем ситуация в районе Чаплыка, Мичурино, Черной речки», — сообщила Иванова в своем telegram-канале. Однако, по ее словам, огонь все еще угрожает деревням Речкина, Коняшина и Кулига.

При этом в районе Речкина на Салаирском тракте особо напряженная ситуация. «Огонь со стороны Речкина перебросился через Туру. Отстояли д. Молчанову. Идет эвакуация санатория „Геолог“, 90 человек уже в безопасности», — добавила глава Тюменского района.

Массовые пожары в Тюменской области начались в период с 3 по 4 мая. Из-за них губернатор региона Александр Моор объявил режим ЧС с 7 мая. По его словам, весь личный состав областного МЧС задействован в тушении пожаров. При этом дополнительно стягивают людей и технику из других субъектов РФ.

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На Салаирском тракте в Тюменской области пожарные практически взяли под контроль бушующий возле деревень огонь. Им удалось стабилизировать ситуацию в ряде сел, о чем сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова. «Стабилизировано в Криводанова, Муллашах, Богандинском, Успенке. Под контролем ситуация в районе Чаплыка, Мичурино, Черной речки», — сообщила Иванова в своем telegram-канале. Однако, по ее словам, огонь все еще угрожает деревням Речкина, Коняшина и Кулига. При этом в районе Речкина на Салаирском тракте особо напряженная ситуация. «Огонь со стороны Речкина перебросился через Туру. Отстояли д. Молчанову. Идет эвакуация санатория „Геолог“, 90 человек уже в безопасности», — добавила глава Тюменского района. Массовые пожары в Тюменской области начались в период с 3 по 4 мая. Из-за них губернатор региона Александр Моор объявил режим ЧС с 7 мая. По его словам, весь личный состав областного МЧС задействован в тушении пожаров. При этом дополнительно стягивают людей и технику из других субъектов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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